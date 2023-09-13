Ріта Ора запускає спільну колекцію одягу з брендом Primark

Артистка дебютує у світі моди з власною колекцією.

32-річна британська співачка Ріта Ора об'єдналася з міжнародним брендом швидкої моди Primark, щоб запустити власну багатосезонну колаборацію. Про це пише Daily Mail.

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Після тижня спекуляцій, викликаних затемненням вітрин у всіх магазинах Primark, роздрібна мережа анонсувала Rita Ora x Primark: нову універсальну модну лінію, над створенням якої працювали майже два роки.

Колекція, запуск якої відбудеться у вівторок, 19 вересня, дасть змогу клієнтам Primark придбати знаменитий стиль артистки за менші гроші.

Ріта Ора на презентації колекції

Коментуючи співпрацю, Ріта сказала: "Протягом усього свого життя я завжди хотіла мати стильний вигляд, і коли я була молодшою, я не змогла б цього зробити без Primark. Я завжди могла розтягнути свій бюджет за рахунок безлічі чудових речей з Primark. Чесно кажучи, саме тоді я навчилася творчо підходити до моди і грати з нею. Створення цієї колекції спільно з Primark було для мене дуже ностальгічним, і я не можу дочекатися, коли її побачить весь світ!"

Ріта Ора поділилася у своєму Instagram-акаунті фотографіями з презентації колекції, яку представлять у понад 400 магазинах по всьому світу. Рита мала неймовірно стильний вигляд у потертій чорній джинсовій мініспідниці та куртці в тон з колекції. Зірка доповнила вбрання чорними шкіряними чобітьми до коліна і пухнастою сірою сумочкою. На заході її супроводжував чоловік Тайка Вайтіті.

Ріта Ора на презентації колекції Rita Ora x Primark Фото: Instagram @ritaora

Говорячи про залучення Ріти в компанію, директор з перспективних тенденцій та інновацій Primark Джермейн Лепвуд зазначив: "У світі перевантаженої співпраці як ніколи важливо, щоб партнерські відносини між брендами ґрунтувалися на справжній автентичності та зв'язку.

Ми давно знали, що Рита є прихильницею Primark, але тільки коли ми зустріли її майже два роки тому і розговорилися, ми зрозуміли, наскільки сильно вона любить цей бренд. Миттєва хімія між обома сторонами була незаперечною, і сьогодні, після кількох місяців співпраці, я з гордістю представляю Rita Ora x Primark. Я сподіваюся, що колекція, яка об'єднує найкращі якості Primark і Ріти, дасть змогу покупцям висловити своє справжнє "я" і показати свою внутрішню Ору".

Ріта Ора і Тайка Вайтіті на презентації колекції Фото: Instagram @ritaora

Раніше Фокус писав, що Ріта Ора вийшла на червону доріжку в боді і прозорій сукні.