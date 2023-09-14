Скарлетт Йоганссон продемонструвала ідеальний діловий образ (фото)

Зірка екрану представила нові засоби свого бренду засобів для догляду за шкірою The Outset.

38-річна американська акторка Скарлетт Йоганссон зʼявилася на публіці в строгому штанному костюмі. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільмів Marvel відвідала презентацію свого бренду засобів для догляду за шкірою The Outset у Nordstrom у Нью-Йорку в середу, 13 вересня 2023.

Скарлетт разом із Кейт Фостер заснувала лінію у 2022 з метою створення "чистих, ніжних та ефективних" продуктів.

Знаменитість прийшла на захід у сірому твідовому костюмі з жилеткою в тон і білій сорочці.

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Скарлетт Йоганссон Фото: Getty Images

Вона взула пару чорних босоніжок на підборах і зачесала волосся в охайний пучок.

Бізнеследі додала до образу каблучки, сережки та золоті ланцюжки. Скарлетт зробила мінімальний макіяж, який складався з туші для вій, блиску для губ і персикової рум’яни.

Вона позувала для фотографій перед гігантським фоном The Outset x Nordstrom перед тим, як розпочати ексклюзивний майстер-клас для гостей заходу.

Скарлетт Йоганссон Фото: Getty Images

Нагадаємо, Скарлетт Йоганссон знялася для реклами ювелірного бренду.

Також Фокус писав про рідкісне побачення Скарлетт Йоганссон з чоловіком.