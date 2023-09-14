Молодик у Діві 15 вересня 2023 року: що можна і не можна робити
Завтра, 15 вересня, відбудеться Молодик — початок нового місяця, який знаменує час для планування і закладання намірів.
Період Молодика може вплинути на емоційний стан, є ризик потрапити в складні й заплутані ситуації, варто бути обережнішими. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли настане Молодик у вересні і що не можна робити під час цієї фази Місяця.
Коли настане Молодик?
Молодик у Діві настане в п'ятницю, 15 вересня, о 04:39 за київським часом. Але вплив цього явища ми можемо відчувати за 3 дні до і 3 дні після.
Перший осінній Молодик цього року відбудеться в знаку Діви, яка любить порядок і ясність у речах, думках та емоціях. Відповідно, варто подбати про прибирання простору, а також про духовне очищення. Період Молодика найсприятливіший для планування майбутнього.
Що можна робити під час Молодика:
- планувати найближче майбутнє;
- вирішувати фінансові питання, роздавати борги;
- займатися творчістю;
- займатися благодійністю;
- фізичні навантаження;
- займатися йогою і медитаціями;
- робити чек ап організму;
- займатися домашніми та побутовими справами.
Що не можна робити в Молодик:
- починати нові важливі справи (тільки планувати);
- подорожувати, особливо далеко;
- робити уколи краси та пластичні операції;
- вживати алкоголь і жирну їжу;
- здійснювати великі покупки (нерухомість, акції).
Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl