Розділи
Матеріали
Стиль життя

Молодик у Діві 15 вересня 2023 року: що можна і не можна робити

Наталія Гулій
Фото: Getty Images

Завтра, 15 вересня, відбудеться Молодик — початок нового місяця, який знаменує час для планування і закладання намірів.

Період Молодика може вплинути на емоційний стан, є ризик потрапити в складні й заплутані ситуації, варто бути обережнішими. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли настане Молодик у вересні і що не можна робити під час цієї фази Місяця.

Коли настане Молодик?

Молодик у Діві настане в п'ятницю, 15 вересня, о 04:39 за київським часом. Але вплив цього явища ми можемо відчувати за 3 дні до і 3 дні після.

Перший осінній Молодик цього року відбудеться в знаку Діви, яка любить порядок і ясність у речах, думках та емоціях. Відповідно, варто подбати про прибирання простору, а також про духовне очищення. Період Молодика найсприятливіший для планування майбутнього.

Що можна робити під час Молодика:

  • планувати найближче майбутнє;
  • вирішувати фінансові питання, роздавати борги;
  • займатися творчістю;
  • займатися благодійністю;
  • фізичні навантаження;
  • займатися йогою і медитаціями;
  • робити чек ап організму;
  • займатися домашніми та побутовими справами.

Що не можна робити в Молодик:

  • починати нові важливі справи (тільки планувати);
  • подорожувати, особливо далеко;
  • робити уколи краси та пластичні операції;
  • вживати алкоголь і жирну їжу;
  • здійснювати великі покупки (нерухомість, акції).

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl