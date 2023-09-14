Молодик у Діві 15 вересня 2023 року: що можна і не можна робити

Завтра, 15 вересня, відбудеться Молодик — початок нового місяця, який знаменує час для планування і закладання намірів.

Період Молодика може вплинути на емоційний стан, є ризик потрапити в складні й заплутані ситуації, варто бути обережнішими. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли настане Молодик у вересні і що не можна робити під час цієї фази Місяця.

Коли настане Молодик?

Молодик у Діві настане в п'ятницю, 15 вересня, о 04:39 за київським часом. Але вплив цього явища ми можемо відчувати за 3 дні до і 3 дні після.

Перший осінній Молодик цього року відбудеться в знаку Діви, яка любить порядок і ясність у речах, думках та емоціях. Відповідно, варто подбати про прибирання простору, а також про духовне очищення. Період Молодика найсприятливіший для планування майбутнього.

Що можна робити під час Молодика:

планувати найближче майбутнє;

вирішувати фінансові питання, роздавати борги;

займатися творчістю;

займатися благодійністю;

фізичні навантаження;

займатися йогою і медитаціями;

робити чек ап організму;

займатися домашніми та побутовими справами.

Що не можна робити в Молодик:

починати нові важливі справи (тільки планувати);

подорожувати, особливо далеко;

робити уколи краси та пластичні операції;

вживати алкоголь і жирну їжу;

здійснювати великі покупки (нерухомість, акції).

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl