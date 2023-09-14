Двейн Джонсон показав, що доньки зробили з його лисиною (відео)

Голлівудська зірка ні в чому не може відмовити своїм донькам, і вони — єдині, кому дозволено робити з татом усе, що їм заманеться.

51-річний американський кіноактор, а в минулому — рестлер Двейн "Скеля" Джонсон — тільки на екрані та в спортзалі крутий хлопець під два метри зростом і з величезними м'язами. Вдома ж, в оточенні своїх доньок Жасмін і Тіани, він перетворюється на покірливого і люблячого татуся, який дозволяє дівчаткам все, що їм спаде на думку. Один із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду поділився з 390 мільйонами підписників в Instagram новим милим відео, яке краще за тисячі слів говорить про його любов до дітей.

У ролику п'ятирічна Тіана і семирічна Жасмін Джонсон малюють на лисині батька веселе обличчя. У кадрі Двейн виглядає безпорадним і таким, що підкорився долі. На задній частині його голови намальовано обличчя людини з очима, носом і ротом. Іншу частину його голови дівчатка вкрили чимось, з чого утворилися волосся, вуса, брови і борідка.

"Якщо ви не знали, я 100%-ий чоловік! Суботній ранок, працюю у своєму офісі, коли вриваються два маленьких торнадо. "Тату, ми можемо відволікти тебе на дві хвилини?" "Звичайно, але не мажте мені обличчя нічим, у мене зустріч у ZOOM за 20 хвилин". "Ок, тату". Мабуть, я дурень, щоб продовжувати вестися на ці дурниці знову і знову. Але це наша робота як батьків і чоловіків (і нам це стримано подобається)", — підписав відео Дуейн, доповнивши його масою різних емодзі.

У коментарях користувачі оцінили витривалість Двейна і його любов до своїх дітей:

"Дівчата виконали чудову роботу!", "Назвіть найкраще хобі, яким можна зайнятися суботнім ранком", "Потилицею ти схожий на хлопця, який займається обслуговуванням мого житлового комплексу. Думаю, його звуть Хосе", "Твоя потилиця схожа на мого вчителя математики в 5 класі", "О, Боже мій, вони творчі люди, тому починають свій шлях таланту з голови свого батька".

Раніше Фокус писав, що Двейн "Скеля" Джонсон зробив рекордне пожертвування у фонд допомоги SAG-AFTRA. Президент фонду Кортні Б. Венс сказав, що сума пожертвування Джонсона була конфіденційною — йдеться, що вона "семизначна".