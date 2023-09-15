Королівська сім'я Малайзії зустрілася з дівчинкою-вовченям та її батьками (фото, відео)

Дворічна дівчинка з Бінтулу страждає на генералізований гіпертрихоз, через що недоброзичливці називають її твариною.

Султан Ян ді-Пертуан Агонг аль-Султан Абдулла Ріаятуддін аль-Мустафа Біллах і його дружина Раджа Пермаісурі Агонг Тунку Азіза Аміна Маймуна Іскандарія, король і королева Малайзії, зустрілися на території мечеті Аль-Фалах із Роландом Джимбаєм, Терезою Гунтін та їхньою дворічною донькою Адік Міссклієн із Бінтулу під час поїздки островом Борнео. Відео спілкування монаршого подружжя і сім'ї Адік опублікував ресурс Nona, а також акаунт палацу в Instagram. Дівчинка привернула увагу пари своєю незвичайною зовнішністю.

У дитини — вроджений генералізований генералізований гіпертрихоз, через що в Адік усе обличчя вкрите густою шерстю. Султан Абдулла і Тунку Азіза назвали дитину "анак сюрга", що перекладається як "дитя з небес". Вони також висловили підтримку сім'ї дівчинки, а королева взяла малечу на руки і сфотографувалася з нею.

"Я неймовірно радий, що у нас була можливість зустрітися з королем і королевою. Я досі не знаходжу слів. Король велів мені подбати про Міссклієн, оскільки вона — Боже благословення". Очікування було варте того, коли султан Абдулла, Тунку Азіза та їхні діти зустрілися з нашою сім'єю і сфотографувалися з Міссклієн. Я сподіваюся знову зустрітися з королівським подружжям, якщо це можливо", — розповів журналістам гордий Роланд Джимбай.

За словами батька дівчинки, люди часто дивно дивляться на його молодшу доньку, а деякі навіть називають її "дитя-тварина", або вовченям.

"Спочатку ми були дуже ображені і відчували стрес. Ми засмутилися і стали уникати приводити її в громадські місця, за винятком відвідувань лікарні. Ми так боялися того, що скажуть люди", — додав чоловік. Він підкреслив, що рідкісне захворювання дівчинки не впливає на її здоров'я, але про всяк випадок її возять на періодичні медичні огляди.

Що таке гіпертрихоз?

Гіпертрихоз — термін, який використовується для позначення росту волосся на будь-якій частині тіла, що перевищує кількість, яка зазвичай є у людей того ж віку, раси і статі. Це дуже рідкісне захворювання, з яким пацієнти або народжуються, або розвиваються в більш пізньому віці. Він включає надмірне оволосіння, спричинене аномально високим рівнем чоловічих гормонів. Протягом усієї історії хворі викликали великий інтерес і виступали в пересувних цирках і шоу виродків.

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Надлишок волосся може стати причиною косметичного збентеження, що призводить до значного емоційного тягаря.

Можливості лікування гіпертрихозу обмежені, а результати терапії не завжди задовільні. Методи лікування включають косметичні процедури, відбілювання, стрижку, гоління, вищипування, депіляцію воском, хімічну депіляцію, електрохірургічну епіляцію і видалення волосся з використанням джерел світла і лазерів.

На сьогодні найефективнішим методом довготривалого видалення волосся вважається лазерна епіляція, пише Американський журнал клінічної дерматології.

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