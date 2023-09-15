Леонардо Ді Капріо інкогніто пробрався на вечірку з моделями в Лондоні

Виявилося, що на прийомі після заходу Vogue World у Лондоні, голлівудська зірка був там же, де і модель Нілам Гілл, яка раніше заперечувала їхні стосунки.

Супермоделі, актори і члени королівської сім'ї зібралися в Королівському театрі Друрі-Лейн у Лондоні на Всесвітньому показі Vogue. І багато зірок продовжили веселитися до пізньої ночі в приватному клубі George в центрі Мейфейр, щоб відсвяткувати цю подію на офіційній вечірці після заходу. Одним із таємних гостей, який намагався зберегти інкогніто, став Леонардо Ді Капріо. Про це пише Daily Mail.

Він був одягнений у чорний костюм і приховував обличчя за чорною бейсболкою і такою ж маскою, але його все одно впізнали.

Невпізнанний Леонардо Ді Капріо в Лондоні Фото: Getty Images

48-річний Лео щосили намагався сховатися від папараці. Після своїх побачень з італійською супермоделлю Вітторією Черетті актор намагається поводитися більш стримано.

У нього репутація людини, яка зустрічається тільки з жінками молодше 25 років, і він, як відомо, схильний розлучатися з ними після того, як вони подолають цей рубіж, як він це зробив зі своєю останньою серйозною подругою Камілою Морроне, якій зараз 26 років.

Після того, як з'явилися фотографії з Вітторією, багато хто поспішив висміяти його за те, що їхні стосунки не будуть довгими, оскільки в червні наступного року їй виповниться 26 років.

Втім, на вечірці Леонардо Ді Капріо явно зустрівся з іншою супермоделлю, британкою Нілам Гілл, яка раніше відпочивала з ним на одній яхті і була записана таблоїдами в чергову пасію Лео.

Нілам поспішила заперечити, заявивши, що у неї немає романтичних стосунків з Лео, а сама вона зустрічається з одним із його друзів. Так це, чи ні, але на вечірці в Лондоні вони явно зустрілися.

Невпізнанний Леонардо Ді Капріо в Лондоні

Vogue World, названий британською відповіддю культовому Met Gala, також є дітищем головного редактора Vogue Анни Вінтур.

Яскрава феєрія, оголошена "багатоактним святом британського виконавського мистецтва", поклала початок Тижню моди в Лондоні.

Захід у четвер став збором коштів для британської індустрії виконавських мистецтв, а Анна спостерігала за перебігом заходу.

Шоу Vogue World

Перший захід Vogue World містив показ мод і вуличний ярмарок, коли він проходив у м'ясопереробному районі Нью-Йорка 2021 року, але лондонська церемонія була набагато грандіознішою подією.

Дрес-код заходу був "Вечір прем'єри".

На вечорі, організованому режисером Стівеном Долдрі, лауреатом премії BAFTA і лауреатом премії Лоуренса Олів'є, режисером шоу Емілі Бернс і креативною продюсеркою Френ Міллер разом з командою Vogue, було представлено величезну кількість виконавських видів мистецтва.

Раніше Вінтур заявила, що ця індустрія перебуває "під загрозою", а це означає, що всі доходи від продажу квитків підуть низці театральних компаній, зокрема Національному театру, Королівському оперному театру і Королівському балету.

На сцені шоу Vogue World виступали FKA Twigs, Стормзі та Енні Леннокс. А Сінді Кроуфорд, Лінда Євангеліста, Наомі Кемпбелл і Крісті Терлінгтон вийшли на сцену, тримаючись за руки.

Нагадаємо, шоу Vogue World відвідали члени королівської сім'ї. Принцеси Беатріс і Євгенія блищали в шикарному вбранні на червоній доріжці.