Знаменитий светр принцеси Діани з чорною вівцею продали за рекордні 1,1 мільйона доларів

Светр Діани довгі роки був загублений, а з'явившись на торгах, перевершив у ціні светр Курта Кобейна, який колись продали за 330 тисяч доларів.

Знаменитий светр принцеси Діани з чорною овечкою серед стада білих був проданий на аукціоні за рекордні 1,1 мільйона доларів. Знаменитий предмет одягу, який носила покійна принцеса Уельська в 1980-х, викликав ажіотаж на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку. Про це пише People.

У четвер цей предмет одягу було продано за 1,1 мільйона доларів на останньому аукціоні Fashion Icons Sotheby's під час Тижня моди в Нью-Йорку, що стало найвищою ціною, сплаченою на аукціоні за предмет, який носила покійна принцеса Уельська.

Усього за 15 хвилин торгів светр було продано на загальну суму $1,143 мільйона. Спочатку передбачалося, що ціна за светр не перевищить 100 тисяч доларів.

Цей предмет одягу побив рекорд, встановлений вечірньою сукнею Діани кольору баклажана, створеною Віктором Едельштейном, яка увійшла в історію моди, коли в січні її було продано за 604 800 доларів. Сукня, яка була створена для Діани 1989 року і також продана на аукціоні Sotheby's, була продана вп'ятеро дорожче за попередню оцінку.

Sotheby's оголосив, що культовий светр буде виставлено на аукціон у червні. Діана, як відомо, носила його з синіми джинсами, коли в 19 років дивилася, як тодішній принц Чарльз грав у поло в червні 1981 року, всього за місяць до їхнього королівського весілля в соборі Святого Павла в Лондоні.

Принцеса Діана і принц Чарльз

"Це очевидна метафора того, що ми не зовсім вписуємося. Але також і те, що виділятися і відрізнятися від інших — це нормально", — сказала Синтія Гоултон, глобальна керівниця відділу моди та аксесуарів Sotheby's, про светр із чорношерстою овечкою перед аукціоном.

Светр був виявлений на складі понад 40 років потому одним з дизайнерів британського трикотажного бренду Warm & Wonderful, який і створив цей культовий предмет одягу.

Принцеса Діана у своєму светрі з чорною овечкою Фото: Getty Images

Незабаром після того, як Діана вперше одягла цей светр, дизайнери Саллі М'юїр і Джоанна Осборн отримали листа з Букінгемського палацу, в якому йшлося про те, що Діана пошкодила рукав. З палацу запитували, чи можна замінити, чи відремонтувати светр. Дизайнери зрештою замінили виріб, а про пошкоджений оригінал забули на десятиліття, аж поки Осборн не виявив його на складі на початку цього року.

"У лютому я була на горищі в пошуках викрійки і випадково помітила в кутку стару коробку з-під вина — а там лежав червоний светр із чорною овечкою, загорнутий у бавовняне покривало. Він добре зберігся, і в мене було щось на кшталт Дня бабака, і я подумала: "А може, це той самий?". Я подивився на манжету, яка, вочевидь, була пришита назад, подзвонила Сел і сказала: "Здається, я знайшла справжній джемпер Діани!", — розповіла Джоанна Осборн в інтерв'ю.

Знаменитий светр принцеси Діани з чорною вівцею Фото: Newton

Так чорна овечка перевершила в ціні пуловер Курта Кобейна, який раніше продали за 334 000 доларів на аукціоні, і він став рекордсменом.

Дизайн, створений Warm & Wonderful, зображував безліч акуратно вишикуваних білих овець, що скачуть по светру, і одну єдину чорну вівцю. Светр став миттєвою сенсацією, почасти через те, що публіка припустила, що Діана намагалася дати зрозуміти, що вона теж була паршивою вівцею в королівській сім'ї — хоча дизайнери светра Джоанна Осборн і Саллі М'юїр не погодилися б з цим. Цей дизайн ненавмисно став одним з найбільш знакових і наслідуваних модних рішень покійної принцеси впродовж кількох поколінь, настільки, що 2022 року Rowing Blazers у співпраці з Warm & Wonderful випустили його знову.

Дизайнери дали коротке інтерв'ю, в якому розповіли, як створили светр. Саллі щойно купила в'язальну машинку і почала співпрацювати з Джоанною. Вони створили дизайн светра випадково, просто тому що це здалося їм кумедним.

"Трикотаж виготовляють із вовни, а вовну отримують від овець, тому вівці здалися доречними. Нам дуже подобався візерунок і ми були обмежені в розмірах овечок. Тож візерунок мав повторюватися. Паршива вівця з'явилася, тому що це було смішно. Це було весело", — зізналася Саллі.

Вони не знали, що принцесі Діані подарували саме цей светр. Скоріше за все його подарувала принцесі мати одного з паже.

"Ми й гадки не мали, що він взагалі належить їй, поки не побачили це на першій шпальті недільних газет. Усе було по-іншому, і неможливо було зайти в Твіттер і розповісти всім, тому ми просто подумали: "Боже, це чудово". Вона в новинах, і ось на ній наш джемпер. Для початку знадобився певний час, щоб дати кому-небудь зрозуміти, що це наше. Ніхто не знав, що це наше", — жартують дизайнери. З Діаною вони не спілкувалися, але їхній бренд швидко став популярним. Тож вони хотіли б сказати принцесі "спасибі" за її вибір одягу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про одяг, який став культовим, після того, як його носила принцеса Діана.