Молодша дочка Білла Гейтса продемонструвала фігуру в сміливій сукні

Фібі — середня дитина мільярдера Білла Гейтса і його колишньої дружини Мелінди.

Дочка Білла Гейтса, 21-річна Фібі, продемонструвала фігуру в сміливій сукні на гала-концерті "Турбота про жінок" Фонду Керінга в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

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Модельєрка-початківець одягла коричневу максісукню без бретелей з величезним вирізом у центрі, який повністю оголював її живіт. Вона доповнила відвертий ансамбль бежевими туфлями на підборах, золотим ланцюжком і двома золотими браслетами. Довгі темні локони Фібі були зібрані в гладкий пучок, також вона зробила вечірній макіяж з акцентом на очах.

Фібі Гейтс Фото: Getty Images

Фібі поспілкувалася з деякими з найелітніших людей Голлівуду на заході, на якому були присутні безліч інших зірок, серед яких Сальма Гаєк, Крісті Терлінгтон, Флоренс Велч, Олівія Вайлд, Зої Кравіц, Ніколь Кідман, Гейл Кінг, Карлі Клосс і Кім Кардаш'ян.

Нагадаємо, Фібі Адель Гейтс — друга дитина Білла Гейтса і його колишньої дружини Мелінди. У Фібі є старша рідна сестра Дженніфер Гейтс і молодший брат Рорі Джон Гейтс.

Раніше Фокус писав, що у Білла Гейтса відповіли на чутки про заручини з новою дівчиною.