Королева Камілла з'явилася на публіці в унікальній брошці з цікавою історією

Король Чарльз з дружиною несподівано з'явилися на перегонах у Донкастері, графство Саут-Йоркшир. І Камілла вибрала костюм від улюбленого дизайнера принцеси Діани.

76-річна королева Камілла та її чоловік, король Чарльз, несподівано з'явилися на скачках Сен-Леже в Донкастері. Камілла викликала фурор, вибравши стильний костюм від улюбленого дизайнера принцеси Діани, і прикрасивши його брошкою з багатою історією. Про це пише Hello Magazine.

Для своєї ефектної появи на публіці Камілла вибрала блідо-блакитний костюм з піджаком оригінального крою від Брюса Олдфілда, який раніше прославився, створюючи вбрання для принцеси Діани.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Свій образ вона доповнила зручними туфлями тілесного кольору на підборах і маленькою шкіряною сумкою через плече Intrecciato від Bottega Veneta. Вона також додала до свого вбрання хвацький кремовий капелюх-федору, прикрашений пудрово-блакитною стрічкою і пером.

Королева Камілла і король Чарльз на скачках Фото: Getty Images

Однак найбільше уваги привернула брошка королеви Камілли з діамантами, рубінами і сапфірами вартістю 16 тисяч фунтів, прикріплена до її жакета, історія якої надає їй ще більшої цінності.

Раніше Марк Ворр, директор компанії David Christopher Jewellers, розповів, що брошка-підкова прикрашена сапфірами, рубінами і "словом Мінору, викладеним діамантами".

Брошка королеви Камілли Фото: Getty Images

За словами Ворра, брошка була зроблена 1909 року. Мінору був одним з найуспішніших чистокровних скакових коней короля Едуарда VII, який став королем після дуже довгого правління своєї матері, королеви Вікторії.

Едуарда, або як його називали — Берті, не був серед улюбленців своєї матері. Вікторія вважала його винним у смерті її обожнюваного чоловіка, принца Альберта, тому не допускала його до державних справ. Берті в підсумку багато подорожував, заводив численних коханок і захоплювався скачками. Пікантності в історію брошки додає той факт, що Аліса Кеппел, коханка Берті, є прабабусею королеви Камілли.

Дружина короля Чарльза одягала цей дорогоцінний аксесуар кілька разів, зокрема на Новий рік цього року, на іподромі Ейнтрі у квітні і на листопадових перегонах в Аскоті 2022 року.

Втім, на перегонах у Донкастері брошка їй удачі не принесла. Кінь Чарльза і Камілли на прізвисько "Герой пустелі" фінішував третім і не зміг стати першим королівським переможцем Сен-Леже за більш ніж 45 років.

Чарльз і Камілла взяли на себе управління стайнею скакових коней покійної королеви Єлизавети II після її смерті у вересні минулого року. Незважаючи на поразку Desert Hero в суботу, члени королівської сім'ї все ж змогли побачити, як цього літа чистокровний жеребець з королівської стайні виграв турнір King George V Stakes, що стало їхньою першою перемогою в Royal Ascot за довгий час.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найцікавіші факти, пов'язані з королевою Каміллою. Камілла, яка носила в дівоцтві прізвище Шанд, була популярною дівчиною, завсідницею вечірок і у свій час ділила шанувальника з принцесою Анною.