Джинси, які ви будете носити цієї осені: топ-3 головних тренда

Цієї осені і, скоріше за все, взимку, джинси знову стануть основним одягом у нашому гардеробі і вже можна виділити кілька головних трендів.

Осінь уже настала, час переодягатися в тепліше, ховаючи легкі літні штани і шорти. І, звісно, у трендах знову джинси. Тому що одягу популярнішого людство ще не придумало.

Осінь — це сезон змін і трансформацій, і який кращий спосіб охопити цю атмосферу, ніж оновити свою колекцію джинсів або переглянути її, додавши в неї нові комбінації?

Чи збираєтеся ви провести вечір з друзями, чи плануєте романтичне побачення в затишному кафе, чи просто хочете мати чудовий вигляд протягом тижня, модні джинси зроблять революцію у вашому гардеробі цієї осені.

Модні журнали вже почали підбирати образи на осінь 2023, але врахуйте, ці тенденції збережуться і взимку, а також, скоріше за все, захоплять і весну. Тож саме час купити найтрендовіші джинси і додати їх у свій гардероб. А може, вони у вас вже є. Адже мода циклічна і восени 2023 року знову в трендах ретро-стиль.

Фокус розповість про три головні джинсові тренди на осінь 2023 року.

Сірі джинси

Будь-якого фасону, з високою чи низькою талією, але саме сірі. Модні журнали навіть згадують "свинцево-сірий" відтінок.

Сірі джинси в тренді

Джинси вільного силуету дуже модні цієї осені. Коли погода стане холоднішою, цей стриманіший відтінок джинсів переважатиме замість звичайного темно-синього або навіть чорного кольору.

Вони ненав'язливо виділяються серед більш звичних відтінків і з ними можна створити багато цікавих контрастних образів.

Сірі джинси в тренді

Наприклад, поєднуйте їх з класичним тренчем, коричневими черевиками-челсі і додайте в образ яскраву сумку.

А якщо поєднувати сірі джинси зі шкіряною курткою і простою білою футболкою, то вийде вбрання в стилі Белли Хадід і Гейлі Бібер. І не забувайте про блейзер у стилі Кейт Міддлтон — так вийде створити образ у стилі 1990-х.

Вузькі джинси

Несподівано, але дуже вузькі вкорочені джинси повертаються. І навіть Меган Маркл на Іграх нескорених у Дюссельдорфі це продемонструвала.

Доводячи, чому вона є однією з найшанованіших муз мінімалістичної моди у світі, колишня акторка повністю ігнорувала модні правила, яким слідує молодь, і два дні поспіль носила вузькі джинси — стиль "ретро", який ще донедавна вважали "химерним", і його замінили на джинси з ширшими штанинами.

Джинси-скінні повертає в моду Меган Маркл Фото: Getty

Меган продемонструвала чорні джинси-скінні, які поєднала з чорною майкою і чорними туфлями на шпильці.

А білі, укорочені і з розрізом на щиколотці поєднала з жилетом-светром в тон від Ralph Lauren і чорними замшевими туфлями Love Affair від Aquazzura. А потім і зі смугастою блузкою. Прості, але стильні образи вже сподобалися тим модницям, які зберегли свої скінні, тож варто очікувати їхнього тріумфального повернення.

Джинси-скінні повертає в моду Меган Маркл Фото: Instagram Brauerei Schumacher

Раніше джинси-скінні носили Сієнна Міллер і навіть Кейт Міддлтон, тож якщо такі музи стилю висувають вагомі аргументи на користь джинсів у стилі ретро, то ми повністю їх підтримуємо.

Мішкуваті джинси

І тих, хто ще не готовий дістати з дальньої полиці свої скінні, можна втішити — широкі мішкуваті джинси все ще в моді. Джинси-карго, джинси-бочонки, просто широкі джинси можуть бути з накладними кишенями і без них, з простим мінімалістичним силуетом. У них може бути занижена талія, або навпаки, завищена талія, словом тренд 2000-х все ще тут.

Мішкуваті джинси все ще в моді Фото: Getty

Такі джинси показували на подіумах у Парижі та Копенгагені, і більшість запрошених на покази наполегливо демонстрували свою любов саме до цих силуетів.

Щоб мішкуваті джинси мали стильний вигляд, підбирайте до них відповідний верх: більш структурований, або такий, що облягає. А ще доповніть свої джинси чимось навмисно жіночним, з воланами і рюшами.

Мішкуваті джинси все ще в моді Фото: Getty Images

На перший погляд, може здатися, що кросівки найкраще пасують до мішкуватих джинсів. Але кросівки — це також найвірніший спосіб змусити мішкуваті джинси або штани мати цікавий вигляд.

Мішкуваті джинси — близький родич штанів-карго, і багато джинсових версій насправді теж є штанами-карго. Зараз це дуже модний стиль, улюблений як знаменитостями, так і впливовими особами моди. Карго надають образу більш утилітарного вигляду, але їх також можна поєднувати з вечірніми топами з паєтками. Яскраві сумки та блейзери також допоможуть створити цікаві образи, після яких ви по-новому подивитеся на свої мішкваті джинси.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як створити ділові образи з широкими мішкуватими джинсами.