Що стало причиною розлучення Г'ю Джекмана: прозвучали перші версії

Поки актори зберігають мовчання про причини свого розставання, кількість версій цього кроку зростає з кожним днем.

Новина про розлучення акторів Г'ю Джекмана і Деборри-Лі Фернесс після 27 років шлюбу стала громом серед ясного неба для їхніх шанувальників. Незважаючи на зроблену парою заяву, де ті пояснили своє рішення, у ЗМІ з'являється дедалі більше припущень, що ж послужило причиною розриву. Так, зірка Chanel 7 Купер Лоуренс у ранковому шоу висловила свою думку з цього приводу, пише Daily Mail.

Телеведуча вважає, що Г'ю і Деборра-Лі давно ухвалили рішення про розлучення, але чекали, доки їхній молодшій прийомній дитині, доньці Аві, виповниться 18 років. Це дало їм змогу уникнути битви за опіку та аліменти, адже старшому синові пари, Оскару, теж узятому з дитбудинку, вже 23 роки.

"Коли ви ділите дітей, а вони ще маленькі, це зазвичай псує розлучення. Їм не потрібно про це турбуватися, тому що діти дорослі. Тож тепер вони можуть просто розділити свої багатомільйонні статки і майно", — заявила вона ведучим Метту Ширвінгтону і Наталі Барр.

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Г'ю і Деборра-Лі вважалися однією з найміцніших сімей Голлівуду Фото: Getty Images

Купер не виключає, що Джекман і Фернесс уже почали ділити майно, оскільки ще в січні виставили будинок своєї "мрії" для здачі в оренду. Лоуренс також згадала, як вони скоротили площу своєї триповерхової квартири вартістю 54,2 мільйона доларів у Нью-Йорку до меншої квартири в Челсі.

"Деякий час на Бродвеї ходили чутки, що в цьому шлюбі може бути щось, і люди говорили: "Хм, це якось дивно". Тільки-но вони продали свою триповерхову квартиру — свою величезну квартиру, в якій виросли діти — і зменшили розміри... а потім відправили купу меблів додому до Сіднея, це було на кшталт: "Хм, що тут насправді відбувається?""", — каже журналістка.

Ще одна версія, яку озвучив інсайдер з оточення пари, полягає в тому, що шлюб зіркової пари дав тріщину через пандемію COVID-19 і страйк голлівудських сценаристів.

"Після останніх кількох років кохання, яке вони відчували одне до одного, перетворилося, скоріше, на дружбу, яку було зруйновано під час COVID, оскільки карантин зовсім не допоміг їхньому шлюбу й ускладнив їхні стосунки. Вони працювали над цим, але не змогли повернути згаслі почуття", — каже джерело.

Він додав, що ситуацію погіршив страйк сценаристів у Голлівуді, який поставив пару в скрутне становище:

"Між ними зникла магія і обоє це відчули. Розставання стало для Г'ю і Деб найкращим варіантом".

За його словами, актори "ніколи не будуть говорити один про одного негативно".

Раніше Фокус писав, що Г'ю Джекман з'явився на публіці без обручки.