19 вересня 2023 року: мучеників Трохима і Зосима — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна позичати щось і ревнувати.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Трохима і Зосима. Вони постраждали за свою віру в Христа за часів, коли імператором був Проб у III столітті.

У народі Трохим і Зосим вважаються покровителями пасічників і бджолярів.

Що не можна робити 19 вересня:

позичати щось;

ревнувати;

здійснювати великі покупки.

Народні прикмети та повір'я:

ще не опало листя з дуба і берези — зима буде морозною;

грім — взимку буде багато снігу;

вранці іній на деревах — осінь буде теплою;

багато жолудів на дубі — наступного року добре вродить хліб.

День ангела святкують:

Архип, Давид, Кирик, Кирило, Макар, Михайло.

Народилися в цей день:

1960 рік — Оксана Забужко, українська письменниця, поетеса, есеїстка;

1990 рік — Юлія Джима, українська біатлоністка, чемпіонка Олімпійських ігор.

Також цього дня:

1841 рік — будують першу міжнародну залізницю (Страсбург-Базель);

1864 рік — у США отримують патент на відкидні сидіння в автомобілях;

1888 рік — у Бельгії проходить перший в історії конкурс краси;

1982 рік — професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман пропонує використовувати смайлик (на основі двокрапки, дефіса і дужки) як прояв емоції у спілкуванні в мережі.