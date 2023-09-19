19 вересня 2023 року: мучеників Трохима і Зосима — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна позичати щось і ревнувати.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Трохима і Зосима. Вони постраждали за свою віру в Христа за часів, коли імператором був Проб у III столітті.
У народі Трохим і Зосим вважаються покровителями пасічників і бджолярів.
Що не можна робити 19 вересня:
- позичати щось;
- ревнувати;
- здійснювати великі покупки.
Народні прикмети та повір'я:
- ще не опало листя з дуба і берези — зима буде морозною;
- грім — взимку буде багато снігу;
- вранці іній на деревах — осінь буде теплою;
- багато жолудів на дубі — наступного року добре вродить хліб.
День ангела святкують:
Архип, Давид, Кирик, Кирило, Макар, Михайло.
Народилися в цей день:
1960 рік — Оксана Забужко, українська письменниця, поетеса, есеїстка;
1990 рік — Юлія Джима, українська біатлоністка, чемпіонка Олімпійських ігор.
Також цього дня:
1841 рік — будують першу міжнародну залізницю (Страсбург-Базель);
1864 рік — у США отримують патент на відкидні сидіння в автомобілях;
1888 рік — у Бельгії проходить перший в історії конкурс краси;
1982 рік — професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман пропонує використовувати смайлик (на основі двокрапки, дефіса і дужки) як прояв емоції у спілкуванні в мережі.