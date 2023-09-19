Олена Зеленська в стильному бежевому костюмі прилетіла в Нью-Йорк

Президент України та перша леді прибули до Нью-Йорка для участі в заходах 78-ї сесії Генасамблеї ООН.

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською прибули з офіційним візитом до Нью-Йорка. Фотографії з аеропорту подружжя опублікувало на офіційних акаунтах в Instagram.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Зазначається, що глава держави та перша леді візьмуть участь у заходах 78 сесії Генеральної асамблеї ООН. Зокрема, Олена Зеленська розповість про українських дітей та жінок у межах спільної дискусії, тема якої цьогоріч — "Відновлення довіри та глобальної солідарності".

"Найближчими днями матиму кілька виступів на різних полях Генасамблеї ООН. Зокрема, розповім про українських дітей і те, що вони змушені переживати через ворожий напад. Розповім про українських жінок і щойно ухвалену стратегію рівної оплати праці на заході, приуроченому до Міжнародного дня рівної оплати праці", — йдеться в публікації.

Олена Зеленська та Володимир Зеленський прилетіли до Нью-Йорка Фото: Instagram @olenazelenska_official

Для першого виходу в Америці Зеленська вибрала стильний бежевий костюм, який складався з блейзера з накладними кишенями і відповідних штанів. Свій ансамбль перша леді України доповнила відповідним топом бежевого кольору і коричневими гостроносими туфлями.

Як аксесуари Зеленська вибрала масивне намисто, ланцюжок з кулоном і золоті сережки. Красива укладка з локонами і ніжний макіяж завершили образ першої леді.

Олена Зеленська та Володимир Зеленський прилетіли до Нью-Йорка Фото: Instagram @olenazelenska_official

Нагадаємо, перша леді зустрінеться сім'єю Клінтон, яка підтримує Україну, а також обговорить медичне партнерство для України і порятунок життів із генеральним директором ВООЗ. Крім того, дружина президента України спільно з гендиректором ЮНЕСКО відкриє виставку, присвячену руйнуванням культурної спадщини, зафіксованим на знімках розбомблених Росією пам'яток України.

Раніше Фокус писав, що Олена Зеленська в стильному брючному костюмі зустрілася з Тімоті Снайдером.