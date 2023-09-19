"Підступно підковзнула": Анна Трінчер показала синці на тілі (фото, відео)

Артистка знімала новий кліп, який вважає найгарнішим у своїй творчості.

22-річна українська акторка та співачка Анна Трінчер показала синці на руках та розповіла, де отримала травму. Про це артистка повідомила у своєму Instagram.

"Синяки по всьому тілу", — написала зірка соцмереж, показавши руки.

На запитання підписників про те, що трапилось, Анна Трінчер відповіла, що "її побили".

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

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Проте згодом виконавиця детальніше розкрила причини появи синців на тілі.

Анна Трінчер

"Мене побила підлога… Саме так я вважаю, і на цьому відеодоказі видно, як вона підступно підковзнула мою туфлю", — зізналася співачка, показавши ролик, на якому вона знімала кліп на пісню "Очі" та впала на підлогу.

"Жартую… 16 годин зйомок, 0 годин сну, 7655677 пігулок, через погане самопочуття", — додала українська знаменитість.

Анна Трінчер зазначила, що це буде найгарніший її кліп.

Анна Трінчер

Анна Трінчер — представниця України на "Дитячому Євробаченні 2015" у Болгарії, учасниця другого сезону "Голос. Діти" та суперфіналістка восьмого сезону "Голос країни". Також вона знімалася в українському серіалі "Школа".

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