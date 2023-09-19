У золоті та діамантах: Тіна Кунакі знялася в новій рекламній кампанії Tiffany & Co. (фото)

Модель представила прикраси з доповненої лінійки Tiffany Lock.

26-річна французька модель і поки що дружина 56-річного актора Венсана Касселя Тіна Кунакі опублікувала на своїй сторінці в Instagram кадри з рекламної кампанії ювелірного дому Tiffany & Co. Дівчина рекламує новинки в лінійці Tiffany Lock.

Важливо Тіна Кунакі показала найактуальнішу спідницю 2023 року

Зокрема, на фото можна помітити, що на ній сережки, які повторюють знаменитий браслет, а також підвіска у формі того самого замка. Тіна позує в білій майці-алкоголічці та широких джинсах із високою талією.

На пальцях Тіни – каблучки з діамантами, також виконані в стилі Tiffany.

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Влітку минулого ювелірний бренд представив новинку, яка підкорила серця всіх любителів коштовностей. Йдеться про браслет Tiffany Lock, мотивом для якого послужив навісний замок. Його механізм в точності повторює застібка браслетів.

Прикраси були виготовлені з 18-каратного жовтого, рожевого і білого золота, а деякі моделі інкрустували діамантами.

Тема замка в новій колекції не була випадковістю, адже до 1950-х років Tiffany займався їх виробництвом. Про "замкове" минуле говорить і вічний хіт бренду — підвіска у вигляді ключика.

У бутиках Tiffany & Co. і на сайті колекція з'явилася вже у вересні 2022-го. При цьому майстри дому анонсували нові прикраси наступного року. Серед новинок — каблучки з 18-каратного рожевого, жовтого і білого золота з діамантовим паве, а також з діамантами круглого ограновування і зовсім без них, підвіски з рідкісними рожевими сапфірами і діамантами.

Схоже, деякі з них і представила Тіна.

Раніше Фокус писав, що в травні 2023 року будівля Tiffany & Co на П'ятій авеню в Нью-Йорку загорілася після ремонту в $500 млн.