Стиль життя
20 вересня 2023 року: Астаф'єв день — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна дарувати подарунки та гуляти лісом.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять великомученика Євстафія Плакіди, дружини його Феопістії та чад їхніх Агапія і Феопіста. Цю віруючу сім'ю стратили за указом імператор Адріана, який був язичником і боровся з християнами.
Також 20 вересня в Україні святкують День HR-менеджера.
Що не можна робити 20 вересня:
- дарувати подарунки;
- гуляти лісом;
- перераховувати дрібні гроші в гаманці;
- змінювати імідж.
Народні прикмети та повір'я:
- північний вітер — до похолодання, а якщо південний — тепло ще протримається довго;
- туман і літаюче павутиння — до теплої та затяжної осені;
- західний вітер дме на сиру погоду восени, а північно-східний — на сильні зливи;
- холодну зиму віщує велика кількість лушпиння на цибулинах.
День ангела святкують:
Андрій, Євген, Олександр, Василь, Віталій.
Також цього дня:
1946 рік — відкривається перший Каннський кінофестиваль;
1991 рік — створюють Службу національної безпеки України (нині — СБУ);
2008 рік — відкриття першого в Україні IMAX кінотеатру.