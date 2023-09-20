"Записався б просто зараз": Том Генкс готовий зробити все можливе, щоб потрапити в космос

Голлівудський актор Том Генкс заради польоту на Місяць готовий прибирати, готувати їжу і розважати пасажирів космічного корабля жартами.

67-річний актор Том Генкс, дворазовий володар премії "Оскар", уже давно одержимий космосом. Він зізнався, що готовий зробити практично все, щоб потрапити туди, включно з готуванням і прибиранням, повідомляє Daily Mail.

"Я б хотів бути хлопцем, відповідальним за подачу їжі та жартів під час польоту на Місяць і назад", — зізнався Генкс.

"Якби було місце, я був би хлопцем, який прибирає, жартує, розповідає історії та розважає всіх. Я саме той чоловік. Я б, напевно, записався просто зараз. Це може бути гарною ідеєю. Я зроблю всю роботу. Я почищу туалет. Я подам їжу. Я складу одяг. Я сховаю спорядження. Таким чином, інші зможуть вільно займатися іншими справами", — додав Генкс.

Акторові було лише 13 років 20 липня 1969 року, коли Ніл Армстронг із місії НАСА "Аполлон-11" уперше здійснив політ на Місяць.

Цей час актор згадує так: "Я гуляв 20 липня 1969 року, прекрасно усвідомлюючи, що живу в той час, коли історія людства змінилася. Щодо польоту на Місяць я відчував те ж саме, що люди відчували під час будівництва Бруклінського мосту або польоту Ліндберга".

Зірку "Аполлона-13" насправді запросили в космос на ракеті Blue Origin засновника Amazon Джеффа Безоса, але він відмовився від цієї пропозиції через непомірну ціну.

Генкс, чиї статки оцінюють у 400 мільйонів доларів, як повідомляється, був першою людиною, якій Безос запропонував приєднатися до польоту на космічному кораблі New Shepherd.

"Ну так, за умови, що я заплачу! Знаєте, це коштувало 28 мільйонів доларів або близько того", — сказав Генкс у випуску Jimmy Kimmel Live у листопаді 2021 року.

"І в мене все добре, Джиммі. Мої справи в порядку. Але я не плачу 28 мільйонів доларів", — пожартував Генкс.

Нагадаємо, Том Генкс із дружиною сходили на вечерю в Лос-Анджелесі. Зіркова пара вирушила на вечерю до колишньої першої леді Каліфорнії.

Також Фокус писав про 35-ту річницю шлюбу Тома Генкса і Ріти Вілсон. Том Генкс і Ріта Вілсон завоювали звання однієї з найміцніших пар Голлівуду.