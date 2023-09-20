Документальний фільм Шона Пенна про війну в Україні вийшов в американський прокат

Картина "Суперсила" транслюється на стримінговому каналі і починається з інтерв'ю із Зеленським, але потім риторика фільму змінюється.

Документальний фільм Шона Пенна "Суперсила" про війну в Україні вийшов в американський прокат. Він транслюється на каналі Paramount+ і розповідає про сім поїздок Пенна в Україну до і після вторгнення російських військ у суверенну державу під час майже 600-денного конфлікту, що забрав тисячі життів. Про це пише Usa Today.

Фільм "Суперсила" дворазового володаря "Оскара" Шона Пенна символічно вийшов у США напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до США на 78-ту Генасамблею ООН.

Спочатку Шон Пенн прибув в Україну, щоб зняти фільм про актора і коміка, який став президентом. Але поки він був у Києві, почалася війна з Росією, тож риторика документального фільму змінилася.

Шон Пенн в Україні Фото: Офис президента

Пенн спочатку думав, що "Суперсила" буде безтурботним поглядом на колегу-актора, як він сам каже, до того ж це був не перший візит Пенна в Україну.

Перший візит Пенна до Києва, столиці України, відбувся в листопаді 2021 року, за три місяці до російського вторгнення.

Американський актор каже, що його наміром було взяти інтерв'ю у Зеленського. Волею долі Зеленський і Пенн зустрілися 23 лютого 2022 року, за день до того, як Росія почала вторгнення вздовж східного кордону України. Наступного дня пара зустрілася знову, незважаючи на чутки про те, що чеченські бойовики намагалися вбити Зеленського і повалити його керівництво.

Шон Пенн і Володимир Зеленський Фото: Twitter Sean Penn

Зеленський використав свій телевізійний досвід, щоб тримати важке становище своєї країни в центрі уваги. Пенн каже, що у нього "не було підготовлено запитань" до їхньої зустрічі: "Я просто сподівався, що цей фільм буде корисним, ось і все".

Після Пенн і його невелика команда вирішили покинути Україну і вирушають у довгу подорож до західного кордону в натовпі інших, які тікають від війни. Зрештою вони, як відомо, були змушені кинути машину і йти до кордону з Польщею пішки.

Трейлер фільму "Суперсила"

У фільмі показано, як, перебуваючи в Києві, Пенн і його знімальна група блукали темним Києвом. Опинившись у їхньому готелі, Пенн запитує: "Чому будівля нашого готелю освітлена, як різдвяна ялинка?".

На зворотному шляху в Україну через кілька місяців після початку вторгнення Пенн наполягає на поїздці на схід України, де тривають бої. Пенну, який сховався в бункері в шоломі та бронежилеті, кажуть, що російські солдати перебувають за 150 метрів від нього, за річкою.

Якоїсь миті під час своїх блукань руїнами українських міст, усипаних уламками і трупами, український військовий чиновник сказав акторові: "Чи можу я бути відвертим? Ти Шон Пенн, але ніхто не буде нести відповідальність за твою смерть на лінії фронту".

Фільм починається і закінчується цитатою письменника Вільяма Сарояна, яку Пенн носить із собою в гаманці і яка, як він сам каже, допомагає йому жити правильно.

" Не став себе вищим або нижчим за своїх ближніх. Пам'ятай, кожна людина є різновидом тебе самого. Вина твого ближнього лягає і на тебе, так само як і його невинність. Зневажай зло і безбожництво, але не безбожників і лиходіїв. Їх не суди. Не соромся доброти і великодушності, але якщо прийде в твоєму житті пора вбивати, вбивай і не кайся. Живи, поки живий, не додаючи до мирських страждань і горя, а посміхаючись безмежній чарівності й таїнству цього дивовижного часу", — писав Сароян у п'єсі "Час вашого життя" 1939 року, що отримала Пулітцерівську премію.

Під час одного зі своїх візитів, Шон Пенн вручив Володимиру Зеленському один зі своїх "Оскарів", отриманий за кращу чоловічу роль за роль вбитого політика з Сан-Франциско Гарві Мілка у фільмі "Мілк" 2009 року.

Шон Пенн і Володимир Зеленський Фото: Офис президента

За словами Пенна, спочатку він розглядав можливість "переплавити обидва "Оскари", щоб перетворити їх на кулі для українських солдатів". Але зрештою вручив статуетку Зеленському. Взявши з нього обіцянку повернути її йому, привізши в Малібу, "коли все це закінчиться і його країна буде в безпеці".

Нагадаємо, Шон Пенн і Стівен Фрай на початку вересня відвідали Київ у межах Саміту Перших леді та джентльменів, ініційованого дружиною президента України Оленою Зеленською.