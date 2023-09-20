Чому просорочена косметика шкодить очам і коли її слід викинути

Використання простроченої косметики для очей може спричинити серйозні проблеми, тож її слід вчасно позбуватися.

Можливо, ви чули, що у косметики є термін придатності, але чи справді ви дотримуєтеся цих рекомендацій? Якщо ви схожі на більшість людей, то найімовірніше, ви використовуєте косметику, поки вона не скінчиться. А це не дуже-то добре для здоров'я. Коли слудет викидати косметику для очей, пише CNET.

Раніше з'ясувалося, що майже 98% учасників одного дослідження заявили, що продовжували користуватися косметикою з терміном придатності, що минув.

Не користуйтеся чужою косметикою Фото: Getty Images

У той час як деякі люди можуть використовувати прострочену косметику, щоб заощадити гроші або уникнути відходів, інші просто не розуміють, що їхні продукти слід викидати після певного моменту. У будь-якому разі, існує потенційний ризик для здоров'я під час використання косметики після закінчення терміну її придатності. Це не тільки збільшує ризик подразнення очей і шкіри, але також може підвищити ймовірність розвитку інфекції.

Щоб уникнути цих ускладнень, важливо дотримуватися правил гігієни макіяжу.

Коли закінчується термін придатності косметики для очей?

Термін зберігання здебільшого косметики для очей коротший, ніж у інших видів косметики, таких як рум'яна і тональний крем. За даними відомої клініки Mayo, використання продуктів на рідкій основі (таких як туш і рідка підводка для очей) навколо очей полегшує поширення бактерій, які можуть призвести до очних інфекцій.

Ось як довго зазвичай можна користуватися косметикою для очей:

Туш: три місяці.

Рідка підводка для очей: три місяці.

Олівець для очей: один-два роки.

Пудрові тіні для повік: два роки.

Кремові тіні для повік: один рік.

Перш за все, зверніть увагу на етикетку вашого продукту. Якщо ви бачите значок відкритої банки (відомий як символ "Період після відкриття" або PAO) з номером, надрукованим усередині, це допоможе вам визначити термін придатності косметичного засобу. Наприклад, якщо в списку вказано 12, продукт можна безпечно використовувати протягом року після його відкриття. Якщо 24, то косметика годиться для використання до двох років.

Не намагайтеся реанімувати прострочену туш Фото: Getty Images

Якщо ви не бачите символ PAO, ви можете скористатися наведеними вище рекомендаціями, щоб визначити, як довго ви можете використовувати продукт до закінчення терміну його придатності.

Будь то туш, підводка для очей або тіні для повік, носіння старої косметики пов'язане з певними ризиками. Ось деякі з потенційних небезпек використання простроченої косметики.

Подразнення

Коли термін придатності косметики закінчується, може статися кілька речей. По-перше, інгредієнти можуть почати псуватися. Якщо це станеться, і ви продовжите користуватися косметикою, ці зіпсовані інгредієнти можуть потрапити в очі і викликати почервоніння або подразнення.

Згодом у косметиці та інструментах для її використання можуть з'явиться бактерії та грибки. Якщо ви продовжите використовувати цю забруднену косметику, у вас може виникнути подразнення шкіри або прищі.

Інфекції

Наносячи прострочену косметику, ви також підвищуєте ризик розвитку певних інфекцій, деякі з яких можуть бути серйозними.

Спільне використання косметики з іншими людьми також збільшує ризик розвитку очної інфекції, наприклад кон'юнктивіту. Тому, якщо ви позичите туш у подружки, а вона вже страждає від цієї недуги, то це захворювання може передатися і вам.

Подряпини

Коли ви наносите макіяж, завжди є ймовірність випадково зачепити або подряпати око, особливо якщо ви поспішаєте або наносите макіяж у транспорті, а не в спокійній обстановці своєї квартири. У той момент, це може здатися неважливим, але це може мати серйозні наслідки, якщо термін придатності косметики закінчився і на ній накопичилися бактерії.

Як дотримуватися правил гігієни під час макіяжу очей

Дотримуючись правильної гігієни макіяжу очей, ви можете знизити ризик подразнення, інфекції та інших проблем зі здоров'ям.

Інфекцій очей можна уникнути Фото: Getty

Викиньте зіпсовану або прострочену косметику. Може виникнути спокуса зберегти улюблену рідку підводку для очей, поки вона не закінчиться, але щойно термін її придатності спливе, настав час її позбутися. В іншому разі ви ризикуєте своїм здоров'ям очей. Вам також слід викинути будь-яку косметику, що змінила колір або запах.

Не намагайтеся реанімувати засохлі продукти. Якщо у вас засохлий тюбик туші, не додавайте воду або слину, щоб зволожити його.

Мийте руки перед нанесенням макіяжу. Коли ваші руки чисті, у вас менше шансів перенести бактерії з пальців на обличчя.

Зберігайте косметику правильно. Косметика може швидше вийти з ладу під впливом високої температури і вологи. Щоб продовжити термін зберігання косметики, найкраще зберігати її в прохолодному темному місці.

Ретельно видаляйте макіяж. Якщо ви лягаєте спати з макіяжем, це може закупорити пори, спричинити прищі та погіршити стан шкіри.

Уникайте тестерів у магазинах косметики. Ними багато хто користується, а отже, ви не знаєте, хто торкався цієї косметики раніше і які в нього захворювання. Також не слід ділитися косметикою з друзями.

Якщо ви вже заразилися, то припиніть наносити макіяж у ділянці очей. Вам також слід викинути всю косметику, якою ви користувалися, коли заразилися.

Не використовуйте інші види макіяжу навколо очей. Можливо, ви бачили, як люди використовують олівець для губ замість підводки для очей, але є вагомі причини не робити цього. По-перше, ви можете занести бактерії з рота в очі. Але також продукти для губ можуть містити добавки, які не дозволені для використання навколо очей.

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