Тренди осені 2023. Наймодніші кардигани та жакети сезону

Поспішаємо повідомити, що кардиган-водоспад, що кілька сезонів посідав провідні позиції, має доволі застарілий вигляд, але яка ж існує альтернатива? Які кардигани увійшли в моду восени 2023 року?

Перш за все, носіть те, що приносить вам задоволення. Якщо кардиган-водоспад із джинсами скінні приносять вам задоволення, продовжуйте його носити. Можливо, спробуйте цей же кардиган, тільки іншого силуету (спробуйте легкі драпіровані широкі штани для повного ефекту драпірування з голови до ніг). Але якщо ви хочете придбати новий кардиган актуального силуету і стилю, є три головні варіанти. Розповідаємо детально про модні тенденції на осінь 2023 року.

Цього року мода мінлива, але головне — потрібно носити те, що робить вас щасливим. Мабуть, це найправильніше і наймодніше, що ви можете зробити. Але, ґрунтуючись на тому, що доступно цього року від ритейлерів, можна озвучити низку ключових рекомендацій.

Протягом кількох років нашими фаворитами були кардигани до підлоги, довжиною від стегна до коліна і нижче. Більшість з них відкриті спереду без ґудзиків. Вони все ще актуальні і, як і раніше, корисні як альтернатива плащу або тонкому пальто.

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Аналогічно цьому, вже кілька сезонів актуальні кардигани з відкритою передньою частиною. Це важчий, ніж раніше згаданий кардиган, і зазвичай він коротший. Іноді такий варіант кардигана має накладні кишені, а іноді — пояс. Ці тенденції нікуди не зникнуть; Це чудова альтернатива блейзеру, а також досить затишна, щоб стати улюбленим домашнім одягом.

Також багато років були популярні светри-блейзери, і можна припустити, що вони не зникнуть найближчим часом. Блейзери-светри, як-от светр-блейзер для школярів, відповідають нашій допандемічній моді в поєднанні з джинсами скінні та штанами піксі, але також пасують для роботи вдома або зовсім уже невимушеній офісній атмосфері 2023 року.

Класичний кардиган з декорованим коміром, не дарма є класикою, але може виявитися застарілим у 2023 році. Спробуйте носити його застебнутим, як сорочку; або окремо, або ж поверх майки, приталеної футболки чи кофтинки.

Версії цього кардигана 2023 року будуть коротшими: від укорочених до рівня стегон. Якщо ваш кардиган довший, можливо, цього року ви захочете спробувати інший стиль або довжину. Ви побачите версію укороченого кардигана з v-подібним вирізом, про який поговоримо далі.

Всі ваші "бабусині" кардигани, як і раніше, в моді. Це светри з v-подібним вирізом довжиною від середини стегна. Іноді вони відкриті спереду, іноді мають ґудзики і дві накладні кишені.

Які кардигани в моді 2023 року?

Фото: LadyWomans

Цього року є три ключові тенденції кардиганів. Розповідаємо про ці тренди осені 2023 і про те, як і з чим носити.

Укорочений кардиган з V-подібним вирізом 2023

Можна з упевненістю сказати, що їх ви побачите просто скрізь і в будь-якій ціновій категорії. Цей кардиган, за замовчуванням, є ключовим у 2023 році: більш вільні штани, джинси та спідниці-міді. Ця одиниця одягу розрахована на досить високий зріст і доповнює більш розслаблений силует низу, часто робить акцент на верхню частину вигину стегон і сідниць.

Укорочений кардиган 2023

Підійде будь-який колір, але, схоже, найпопулярнішою була версія кремового, кольору слонової кістки або бежевого відтінків. Можна його носити як сорочку, поверх футболок з круглим вирізом, топів у бретонську смужку з вирізом "човником", а також заправлених сорочок і блузок на ґудзиках спереду.

Залежно від щільності вашого укороченого кардигана з v-подібним вирізом ви можете носити його під піджаками, для створення багатошарових образів.

Кардиган-бойфренд 2023

Кардиган-бойфренд уже давно в моді, і був у моді раніше. Цей светр, також відомий як дідусевий кардиган, також має значну вагу, має V-подібний виріз зі смужкою та ґудзики більшого розміру (зазвичай з рогу або дерева, але іноді декоративні або того ж кольору, що й сам кардиган). Завдяки додатковим накладним кишеням цей светр має довжину від середини стегна до середини гомілки, а також — прямий крій без тасьми внизу.

Кардиган бойфренд 2023

Кардиган-жакет 2023 а-ля Chanel

Цього року ви побачите багато жакетів, кардиганів і курток. Але жакет у стилі Chanel — основоположний тренд осені 2023 року: Це варіант кардигана без коміра, завдовжки до талії або трохи нижче, іноді розстебнутий спереду, іноді двобортний, зазвичай з великими золотими ґудзиками у два ряди.

Кардиган у стилі Chanel Фото: Фото: Gettyimages

Але крім кардиганів і жакетів у стилі Chanel ви помітите одиниці одягу, що імітують бомбери, мотокуртки і навіть джинсові куртки. Кардигани досить фактурні, щоб вмістити блискавки, великі ґудзики, коміри, манжети на ґудзиках і кишені.

Показ Chanel | Haute Couture Fall Winter 2023/2024 Фото: Getty

Це не пальто-светри, і вони не такі делікатні. Вони вкорочені до середини стегна, як жакет. Вважайте їх альтернативою блейзеру або джинсовій куртці в якості третього предмета одягу, який допоможе об'єднати верх і низ або додасть родзинку сукні.

Які легкі кардигани в моді 2023 року?

У теплі місяці або при проживанні в теплішому кліматі кардиган потрібен для тимчасової прохолоди або тому, що ви хочете отримати більше затишку в своєму образі.

Ви, як і раніше, можете носити свої легші довгі кардигани, дідусеві кардигани, светри-блейзери та кардигани з прикрашеним коміром, але замість того, щоб використовувати чорний, білий або бежевий кольори за замовчуванням, розгляньте можливість використання кардигана як способу додати яскравого кольору або індивідуальності до свого вбрання.

Раніше Фокус писав про наймодніші тренчі та плащі осені 2023 року.