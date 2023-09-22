Секрети краси від королеви Камілли: макіяж власноруч та хороший перукар

Виявилося, що дружина короля Чарльза не користується послугами візажистів і, незважаючи на це, має приголомшливий вигляд.

76-річна королева Камілла під час свого візиту до Парижа вразила своїм сяючим виглядом. Особливо модні критики хвалили її образ під час державного банкету у Версалі, який для неї і для Чарльза влаштував Емманюель Макрон. Вони відзначили і стримано розкішну сукню, і сапфірове кольє, і бездоганний макіяж та зачіску, гадаючи, хто робить Каміллі макіяж. Але відповідь їх здивувала, про це пише Daily Mail.

Королева Камілла робить собі макіяж самостійно, повідомило джерело. 76-річна королівська особа не тільки не найняла команду стилістів з моменту вступу на престол її чоловіка короля Чарльза торік, а й навчилася кількох прийомів краси.

Королева Камілла і король Чарльз у Франції Фото: Getty Images

І хоча Камілла дійсно користувалася послугами візажистки Джулії Біддлкомб на своєму весіллі з Чарльзом 2005 року і на їхніх перших великих королівських турах і заходах, зараз Камілла досить впевнена в собі, щоб створювати свої власні образи для великих публічних заходів.

"Її Величність сама робить весь макіяж", — підтвердило джерело в Парижі.

А інший інсайдер додав: "Як і багато жінок, вона з роками розробила те, що підходить її шкірі, що в'яне. І так, я згоден, що вона має кращий вигляд, ніж будь-коли. Вона просто сяє. І це нелегко перед такою кількістю камер".

Хоча вона ніколи не ставилася до себе надто серйозно, Камілла протягом багатьох років ретельно підбирала, як найкраще позувати фотографам, які постійно стежать за нею.

Королева Камілла і король Чарльз Фото: Getty Images

Навколо неї була команда на чолі з її талановитим і давнім костюмером Жакі Мікін, яка також працювала на покійну королеву-матір і співпрацювала з королевою в розробці елегантного і невимушеного стилю.

Мікін також має талант помічати привабливі речі, як-от комбінезон Камілли від Анни Валентайн, а також сукню і накидку від Dior, які вона носила на французькому державному банкеті в середу у Версальському палаці.

Камілла та її комбінезон Фото: Getty Images

Крім давніх дизайнерів, таких як Анна Валентайн і Брюс Олдфілд, Мікін і Камілла також знайшли нового фаворита в особі Фіони Клер з лондонського будинку високої моди, який вирізняється класичним і лаконічним дизайном.

А ось свою зачіску Камілла вже понад 30 років довіряє перукареві Джо Гансфорду з MBE — одному з найкращих колористів у Великій Британії.

Саме він додав до кольору її волосся медовий відтінок, але це була ідея самої Камілли.

Останніми роками індустрія краси і макіяжу стала швидше охоплювати жінок старшого віку, навіть придумали термін "краса в менопаузі".

Але, як показала цього тижня королева Камілла, немає альтернативи тому, щоб просто експериментувати з власним стилем.

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