Дженніфер Лопес поділилася новим знімком у рамках кампанії Intimissimi

Лопес давно є обличчям італійського бренду білизни і часто приміряє її, демонструючи свою підтягнуту фігуру.

54-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес продемонструвала свої стрункі ноги на новій світлині для італійського бренду нижньої білизни Intimissimi. Знімок бренд опублікував у спільній публікації із зіркою.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Джей Ло мала бездоганний вигляд у прозорій бежевій кофті з довгим рукавами, під якою був бюстгальтер бренду Intimissimi. Дружина Бена Аффлека сиділа, зігнувши ноги, і позувала в камеру.

Вона зробила легкий бездоганний макіяж, а волосся акторки було зачесане назад. Також знаменитість вважала за краще бути без прикрас, щоб весь акцент був на комплекті італійського бренду нижньої білизни.

Нагадаємо, в березні Intimissimi оголосив, що Джей Ло поповнює ряди світових зірок, таких як Ірина Шейк і Сара Джессіка Паркер, які раніше представляли бренд. Як амбасадорка Лопес часто приміряє білизну бренду, демонструючи свою підтягнуту фігуру.

Також Фокус писав, що Дженніфер Лопес у напівпрозорій сукні відвідала модний показ.