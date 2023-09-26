Вікторія Бекхем знялася в чуттєвій фотосесії для просування своїх нових парфумів

Це буде перша колекція ароматів від співачки і дизайнера і всі вони пов'язані з її особистими спогадами.

Вікторія Бекхем продемонструвала свою спекотну сторону, рекламуючи свою першу колекцію ароматів, яка з'явиться на прилавках 29 вересня. Фотографії для рекламного кампейну зірки зробив Стівен Кляйн, який нещодавно відзначився ефектною фотосесією Зендаї для обкладинки глянцю. У першій колекції ароматів Вікторії Бекхем поки що три. Кожен з них пов'язаний з її спогадами та емоціями. Про це пише Daily Mail.

Колишня Spice Girl Вікторія запустила однойменний модний бренд 2008 року і почала продавати косметику 2019 року разом із Victoria Beckham Beauty.

Вікторія Бекхем

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Усі три нові аромати, включені до лінійки, покликані дати уявлення про деякі з найособистіших спогадів Вікторії з 48-річним Девідом, як повідомляють, кожен аромат "відображає її власні спогади про переживання і атмосферу".

Вікторія Бекхем

Для супроводу кожного аромату Вікторія позувала для трьох окремих зображень, кожне з яких покликане втілити в життя спогади, відображені в самому ароматі.

Всі три аромати названі на честь різних місць, які зіграли важливу роль в її житті з Девідом; перший — Портофіно '97, названий на честь місця найпершої відпустки, яку вона провела з Девідом за два роки до того, як зв'язати себе узами шлюбу.

Далі йде номер 302, який нагадує номер паризького готелю, який вони з Девідом часто відвідували протягом багатьох років.

Третій аромат називається Сан-Ісідро-драйв, це вулиця Лос-Анджелеса, на якій розташована каліфорнійська власність Вікторії та Девіда.

Парфуми об'ємом 50 мілілітрів продаватимуться за ціною 207 доларів, а парфуми об'ємом 100 мілілітрів — за 299 доларів.

"Кожен аромат, заснований на особистих спогадах Вікторії Бекхем, втілює в собі ноти певної епохи з її життя і проєктує їх у наші колективні спогади", — йдеться в заяві брендів про аромати.

"Ейфорійний Portofino '97 з назвою, що змушує замислитися, нагадує про перший романтичний відпочинок Вікторії з чоловіком, розкішний Suite 302 нагадує про їхні карколомні поїздки до Парижа, а San Ysidro Drive, який пожвавлює, уособлює час, проведений сім'єю в Каліфорнії", — наголошується на сторінці бренду.

Для створення ароматів Вікторія об'єдналася з майстром-парфумером Джеромом Епінеттом.

Водночас флакони для ароматів були натхненні "гламурною сучасністю парфумерного дизайну початку і середини двадцятого століття", а "рифлені кришки" мають нагадувати дизайн старовинних ювелірних виробів.

Нагадаємо, раніше було опубліковано трейлер серіалу, який розповість про Вікторію, Девіда та їхню сім'ю. Прем'єра документального шоу запланована на 4 жовтня.