Разом зі спадкоємцем: Ілон Маск зустрівся з президентом Угорщини із сином Х на руках

У мільярдера 10 дітей, але саме його син Х від Граймс, частіше за інших з'являється з ним на публіці.

Ілон Маск знову взяв свого сина X Æ A-12, якого він кличе просто Х, на роботу. Мільярдер зустрівся з президентом Угорщини Каталін Новак на новій величезній фабриці Tesla Gigafactory Texas, де вони обговорили, як "народження дітей рятує світ". У самого мільярдера 10 дітей. Про народження останнього — Техно Механікуса, стало відомо випадково. Про це пише Daily Mail.

Мільярдер, власник X, раніше відомого як Twitter, зустрівся з Каталін в Остіні після того, як минулого тижня він не зміг бути присутнім на Демографічному саміті, який проходить раз на два роки, в Будапешті, щоб обговорити демографічну кризу.

Ілон Маск із сином Х на зустрічі з Каталін Новак

Маск був сфотографований із сином X Æ A-12 на плечах, коли він показував Новак об'єкт, перш ніж вирушити на приватну зустріч, щоб обговорити важливість народження дітей.

Після зустрічі підприємець вирушив у X, щоб прямо написати: "Народження дітей рятує світ".

Новак поділилася цією думкою в пості у Facebook, назвавши Маска "союзником" у "боротьбі сімей за свободу".

Ілон Маск із сином Х

"З Ілоном Маском ми обговорили, що ми можемо зробити разом, щоб допомогти молодим людям мати більше сміливості сказати "так" народженню дітей. Бездітність — найтривожніша риса нашого часу", — підсумувала вона під час свого семиденного візиту до США.

Також вона повідомила, що обговорила з Маском війну в Україні.

"Ми довго говорили про війну в Україні. Ми погодилися, що необхідне негайне припинення вогню і міцний мир. Особливо рада, що в результаті нашої бесіди він зрозумів проблеми закарпатських угорців", — повідомила Каталіна Новак.

Угорщина під керівництвом національно-консервативної партії "Фідес" проводить низку "просімейних" заходів для захисту населення, що скорочується, — 9,6 мільйона осіб.

2019 року в Угорщині запровадили довічне звільнення від податків для жінок, які народили чотирьох і більше дітей.

Маск мав бути присутнім на Демографічному саміті в столиці Будапешті цього місяця перед зустріччю з Новак.

У заході взяли участь політики з усього світу, зокрема прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, канадський полеміст Джордан Петерсон і лауреат Нобелівської премії економіст Джеймс Хекман.

Саміт вперше був проведений 2015 року й організований урядом Угорщини в партнерстві з Фондом народонаселення ООН (ЮНФПА) та іншими міжнародними групами.

Ілон Маск у минулому кілька разів піднімав на сполох з приводу колапсу населення, написавши в січні у Twitter: "Колапс населення становить серйозну загрозу для майбутнього цивілізації".

Сам він є батьком 11 дітей від трьох жінок. Його первісток помер у дитинстві. Найчастіше Маск виходить у світ зі своїм сином Х від співачки Граймс. Нещодавно з'ясувалося, що у Граймс і Маска також є донька Екса Дарк Сідерель, яка народилася від сурогатної матері в грудні 2021 року. Екса отримала прізвисько Y.

А згідно з рецензією на книгу, опублікованою New York Times раніше цього місяця, у Маска і Граймс народилася третя дитина на ім'я Техно Механікус. А один із його синів від першої дружини Джастін Вілсон заявив, що не хоче мати нічого спільного зі своїм батьком.