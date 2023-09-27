Юлія Саніна показала рідкісні фотографії з батьками

Фронтвумен The Hardkiss закликала шанувальників робити частіше фотографії з рідними людьми.

32-річна українська співачка і блогерка Юлія Саніна поділилася знімками зі своїми батьками. Фотографії зі спільної фотосесії з близькими артистка опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

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Фронтвумен гурту The Hardkiss позувала з батьками, сидячи на траві в очеретах. Посередині на кадрі сидів батько артистки, якого з боків обійняли Юлія та її мама.

Шанувальники в коментарях зазначили, що Юлія дуже схожа на свого батька: "Юля, ви так схожі на тата", "Татова посмішка", "Відразу видно, що посмішка татова".

Юлія Саніна з батьками Фото: Instagram @the_hardkiss

На другому знімку у каруселі публікації тренерка "Голосу країни-13" показала своїх батьків, де вони стоять, обійнявшись серед дерев.

Батьки співачки Юлії Саніної Фото: Instagram @the_hardkiss

У підписі до фото співачка порадила своїм фанатам не нехтувати можливістю і частіше робити спільні кадри зі своїми близькими.

"Фотографуйте більше своїх рідних. Це єдина можливість зупинити час. Наша пам'ять досить крихкий інструмент, щоб покладати на неї всі надії. Під час цієї фотосесії фотограф розповів, що після повномасштабного вторгнення люди стали фотографуватися частіше, стали більше робити світлих романтичних і сімейних знімків. Такі теплі моменти, які стають нам опорою, хочеться запам'ятати на все життя", — написала Юлія в пості.

Раніше Фокус писав, що на фіналі "Євробачення 2023" Юлія Саніна з'явилася в розкішному вбранні від українського бренду.