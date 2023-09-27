Кейт Мосс прилетіла до Парижа з 36-річним бойфрендом (фото)
Незважаючи на чутки про розставання пари, вони з'явилися разом у французькій столиці.
49-річна британська супермодель Кейт Мосс прилетіла в Париж напередодні Тижня моди зі своїм коханим, 36-річним Ніколаєм фон Бісмарком. Про це пише Daily Mail.
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Супермодель і фотограф, схоже, все ще разом після того, як почали поширюватися чутки про те, що вони припинили свій восьмирічний роман. Вийшовши на вулицю у французькій столиці, Кейт мала шикарний вигляд у чорній атласній блузці з баскою та елегантних штанах. Вона доповнила ансамбль туфлями на підборах з відкритим носком і стильними сонцезахисними окулярами.
Її супутник був у чорному вовняному пальті, в'язаному светрі та сонцезахисних окулярах у черепаховій оправі. До пари приєдналася Демі Мур, яка мала, як завжди, стильний вигляд у чорному піджаку та обтислих джинсах. 60-річна акторка одягла під блейзер яскравий джемпер із графічним принтом і тримала на руках свого собаку.
Нагадаємо, чутки про розставання Ніколая з Кейт вперше почали поширюватися, коли в липні його помітили біля готелю в компанії моделі Камілли Роу. Минулого тижня Ніколая і Кейт востаннє бачили разом і жоден з них не говорив про статус своїх стосунків.
Раніше Фокус писав, що Кейт Мосс знялася в новій рекламі модного бренду Bing.