Позитив уперше зізнався, що зіпсувало його дружбу з Потапом

Співак розповів в інтерв'ю, що цьому посприяли кілька чинників.

Український співак Олексій Завгородній, який виступає під псевдонімом Позитив (POSITIFF), розповів, що зіпсувало його дружбу зі співаком і продюсером Потапом. Виявилося, що причин було кілька і всіх їх співак вперше озвучив в інтерв'ю програми "Ближче до зірок".

У бесіді музикант зізнався, що з новим хітом "Спалахи" він відкрив нову сторінку у своїй біографії, як сольного артиста: "це той самий Позитив, до якого ми з командою йшли", — сказав артист, зазначивши, що тепер його слухають навіть ті, хто не слухав його раніше.

Тепер він сам за себе і нещодавно відіграв свій перший сольний концерт у Дніпрі.

Створюючи нові пісні та кліпи, Завгородній ділився ними з Потапом, з яким співпрацював близько 20 років.

Позитив і Потап

Потап з 2010 року продюсував проєкт "Время и Стекло", в якому Олексій виступав у дуеті з Надією Дорофєєвою. З 2014 року він був учасником іншого проєкту Потапа — чоловічого EDM-гурту MOZGI.

Співак зізнався, що зараз рідко спілкується з Потапом, а також пояснив, що "підкосило" їхню дружбу.

За словами Позитива, на їхню дружбу з продюсером вплинуло кілька чинників: карантин через коронавірус, скасування концертів і навіть зайнятість Потапа кар'єрою Наді Дорофєєвої та Насті Каменських.

"Я не працюю з ним. Ми просто бачимося. "Привіт-привіт, як ти?". Жодних образ одне на одного, просто воно якось злилося. І ковід був, і в нас було мало концертів, мало конекту. Спочатку він займався Надею, потім — Настею, потім — собою. Я був сам по собі", — зізнався виконавець.

На думку Олексія на їхню дружбу могло також вплинути його розлучення з дизайнеркою Анною Андрійчук. Пара була разом 15 років і 8 з них перебувала у шлюбі.

"Я думаю, що на багато що вплинуло, наприклад, моє розставання з Анею, з дружиною, тому що вона найкраща подружка Насті. Ну, ніхто про це не говорив, що там і як, але я думаю, що десь внутрішньо воно таке", — розповів Позитив.

Він чесно зізнався, що іноді листувалися, але особисто не зустрічалися. "Потрібно було просто відпустити", — сказав Позитив, натякнувши, що в нього вже є нова кохана.

Фанати співака припускають, що це танцівниця Юлія Сахневич, з якою він брав участь у проекті "Танці з зірками". Сам виконавець свої стосунки не афішує, але каже, що зараз переживає те, чого не переживав раніше.

"Зараз я більш відвертий і в тому, що стосується творчості, і в тому, що відбувається в душі", — сказав він.

Нагадаємо, раніше співак говорив, що в нових стосунках готовий завести дитину. І навіть натякав, що це вже "скоро станеться".