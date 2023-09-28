Покрова Пресвятої Богородиці та Дмитрівська батьківська субота: новий церковний календар на жовтень 2023 року

Нові дати церковних свят у жовтні 2023 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.

Календар церковних свят на жовтень 2023 року:

Оскільки з 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новий церковний календар, то тепер усі неперехідні свята українські православні віряни тепер відзначають на 13 днів раніше:

1 жовтня — Покрова Пресвятої Богородиці.

2 жовтня — священномученика Кипріяна, мучениці Іустини і мученика Феоктиста.

3 жовтня — священномучеників Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського, Рустика пресвітера і Елевферія диякона.

4 жовтня — священномученика Ієрофея, єпископа Афінського.

5 жовтня — преподобної Харитини, княгині Литовської.

6 жовтня — апостола Фоми.

7 жовтня — мучеників Сергія і Вакха.

8 жовтня — преподобної Пелагії.

9 жовтня — апостола Якова Алфеєва.

10 жовтня — мучеників Євлампія та Євлампії.

11 жовтня — апостола від 70-ти Пилипа, Феофана сповідника, єпископа Нікейського.

12 жовтня — мучеників Прова, Тараха і Андроніка Аназарвських.

13 жовтня — Іверської ікони Божої Матері.

14 жовтня — великомучениці Параскеви Сербської.

15 жовтня — преподобного Євфимія Солунського, а також мученика Лукіана, пресвітера Антіохійського.

16 жовтня — мученика Лонгина сотника.

17 жовтня — пророка Осії, день Косми і Даміана, преподобномученика Андрія Критського.

18 жовтня — апостола і євангеліста Луки.

19 жовтня — пророка Іоїля, мученика Уара і з ним семи вчителів християнських.

20 жовтня — великомученика Артемія Антіохійського.

21 жовтня — святих Іларіона Великого і перенесення мощей святителя Іларіона, єпископа Меглинського; Дмитрівська батьківська субота .

22 жовтня — рівноапостольного Аверкія, єпископа Ієрапольського, чудотворця; Семи Ефеських отроків.

23 жовтня — апостола Якова, брата Господнього.

24 жовтня — мученика Арефа і з ним 4299 мучеників; преподобних Арефи, Сисоя і Феофіла, затворників Печерських; Ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість".

25 жовтня — мучеників Маркіяна і Мартирія.

26 жовтня — великомученика Димитрія Солунського.

27 жовтня — преподобного Нестора Літописця Печерського.

28 жовтня — великомучениці Параскеви Іконійської, нареченої П'ятниці.

29 жовтня — преподобномучениці Анастасії Римлянині.

30 жовтня — священномученика Зиновія, єпископа Егейського, і сестри його Зиновії.

31 жовтня — преподобних Спиридона і Никодима Печерських.