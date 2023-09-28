Покрова Пресвятої Богородиці та Дмитрівська батьківська субота: новий церковний календар на жовтень 2023 року
Нові дати церковних свят у жовтні 2023 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.
Календар церковних свят на жовтень 2023 року:
Оскільки з 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новий церковний календар, то тепер усі неперехідні свята українські православні віряни тепер відзначають на 13 днів раніше:
1 жовтня — Покрова Пресвятої Богородиці.
2 жовтня — священномученика Кипріяна, мучениці Іустини і мученика Феоктиста.
3 жовтня — священномучеників Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського, Рустика пресвітера і Елевферія диякона.
4 жовтня — священномученика Ієрофея, єпископа Афінського.
5 жовтня — преподобної Харитини, княгині Литовської.
6 жовтня — апостола Фоми.
7 жовтня — мучеників Сергія і Вакха.
8 жовтня — преподобної Пелагії.
9 жовтня — апостола Якова Алфеєва.
10 жовтня — мучеників Євлампія та Євлампії.
11 жовтня — апостола від 70-ти Пилипа, Феофана сповідника, єпископа Нікейського.
12 жовтня — мучеників Прова, Тараха і Андроніка Аназарвських.
13 жовтня — Іверської ікони Божої Матері.
14 жовтня — великомучениці Параскеви Сербської.
15 жовтня — преподобного Євфимія Солунського, а також мученика Лукіана, пресвітера Антіохійського.
16 жовтня — мученика Лонгина сотника.
17 жовтня — пророка Осії, день Косми і Даміана, преподобномученика Андрія Критського.
18 жовтня — апостола і євангеліста Луки.
19 жовтня — пророка Іоїля, мученика Уара і з ним семи вчителів християнських.
20 жовтня — великомученика Артемія Антіохійського.
21 жовтня — святих Іларіона Великого і перенесення мощей святителя Іларіона, єпископа Меглинського; Дмитрівська батьківська субота .
22 жовтня — рівноапостольного Аверкія, єпископа Ієрапольського, чудотворця; Семи Ефеських отроків.
23 жовтня — апостола Якова, брата Господнього.
24 жовтня — мученика Арефа і з ним 4299 мучеників; преподобних Арефи, Сисоя і Феофіла, затворників Печерських; Ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість".
25 жовтня — мучеників Маркіяна і Мартирія.
26 жовтня — великомученика Димитрія Солунського.
27 жовтня — преподобного Нестора Літописця Печерського.
28 жовтня — великомучениці Параскеви Іконійської, нареченої П'ятниці.
29 жовтня — преподобномучениці Анастасії Римлянині.
30 жовтня — священномученика Зиновія, єпископа Егейського, і сестри його Зиновії.
31 жовтня — преподобних Спиридона і Никодима Печерських.