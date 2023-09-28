Венсан Кассель перестав приховувати роман з абсолютною копією Тіни Кунакі

Різниця у віці між актором і його новою коханою — 29 років.

56-річний французький актор, який несподівано для всіх ще навесні розлучився зі своєю дружиною, 26-річною моделлю Тіною Кунакі, яка народила йому доньку, помічений з новою коханою на пляжі на півдні Ріо-де-Жанейро, повідомляє Italy24.

Йдеться про 27-річну австралійську модель бразильського походження Нару Баптісту, до якої актор нерівно дихає, судячи з його коментарів у її Instagram. Папараці сфотографували новоспечену пару, коли ті купалися, обіймаючись і цілуючись у воді. Причому і дівчина, і віковий кавалер виглядали дуже щасливими.

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Що стосується Тіни, то Кассель офіційно не підтвердив розлучення. Ще в березні минулого року в інтерв'ю Vanity Fair актор заявив, що готовий завести з дружиною ще одну дитину після Амазоні (молодшої сестри Деви і Леоні, доньок, народжених від стосунків Касселя і Моніки Беллуччі). Однак цього року з його сторінки в соцмережі зникли всі фото з Тіною, а газети навперебій почали писати про "момент глибокої кризи" і розставання після чотирьох років шлюбу.

Нову дівчину Касселя вже охрестили двійником Кунакі, оскільки вона неймовірно схожа на свою попередницю. Нара народилася в Бразилії і якийсь час жила в Австралії, де почала свою модельну кар'єру, беручи участь у конкурсі "Міс Всесвіт", представляючи країну. Дівчина увійшла до 15 найкрасивіших учасниць, але в 10-ку вже не потрапила. Її таємна мрія — стати актрисою.

Раніше Фокус писав, чо Кассель уже натякав на нові стосунки.