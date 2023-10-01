Як День захисника і захисниці України пов'язаний із Покровою Пресвятої Богородиці: історія свята

1 жовтня в Україні відзначають одразу кілька свят — День захисника і захисниці України, Покрову Пресвятої Богородиці та День козацтва. Усі вони символічно пов'язані між собою.

Нова дата для Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника і захисниці України

До 2023 року велике церковне свято Покрова Пресвятої Богородиці, а також День захисника і захисниці України відзначали 14 жовтня, але у зв'язку з переходом Православної церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар, тепер ми щорічно святкуємо його 1 жовтня.

Чому дати свят збігаються?

День захисника і захисниці України збігається з Покровом Пресвятої Богородиці не випадково. Ба більше, з цими святами пов'язане ще одне — День козацтва. Останній 1999 року був символічно призначений на 14 жовтня — на Покрову, яка була оберегом для українських козаків. За церковним переказом, цього дня 910 року військо Аскольда обложило місто Константинополь. Городяни у відчаї стали просити Богородицю про захист. Діва Марія почула християн і з'явилася над містом, укривши людей своїм покровом, що зробило їх невидимими для ворога.

Тож українські козаки вважали Богородицю покровителькою і захисницею від загарбника, у кожному козацькому курені була ікона Діви Марії, також Святу зображували на хоругвах, під якими йшли воювати.

Козаки боролися проти загарбників за українську державність, що подібно до того, як сучасні українські захисники та захисниці з 2014 року борються з російським ворогом. Так 14 жовтня 2014 року указом Президента України День захисника і захисниці України символічно призначили на День козацтва та Покрову Пресвятої Богородиці.

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