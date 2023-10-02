2 жовтня 2023 року: мучеників Кипріяна та Іустини — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна ночувати поза домом і працювати з тістом.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Кипріяна та Іустини. Кипріян жив у III столітті в Антіохії, був язичником і філософом і володів темними силами. Іустина була християнкою, її намагався спокусити юнак Аглаїд, але дівчина не відповідала взаємністю. Він звернувся по допомогу до Кипріяна, але чари не допомогли привернути увагу Іустини. Це змусило жерця повірити в Бога. Коли почалися гоніння за християнами, Іустину і Кипріана схопили, піддали тортурам і стратили.

Також 2 жовтня в Україні та світі святкують Міжнародний день лікаря.

Що не можна робити 2 жовтня:

переїжджати;

ночувати поза домом;

працювати з тістом.

Народні прикмети та повір'я:

холодний вітер і дощ — зима буде суворою;

кури піднімають пір'я — скоро похолодає;

навколо місяця райдужне коло — до негоди та вітру.

День ангела святкують:

Андрій, Борис, Георгій, Василь, Іван, Давид, Михайло, Костянтин, Петро, Федір, Степан, Юстина.

Народилися в цей день:

1906 рік — Іван Багряний, український письменник, прозаїк, політичний діяч;

1949 рік — Енні Лейбовіц, американська фотохудожниця;

1951 рік — Стінг, англійський рок-музикант, співак, володар "Золотого глобуса", "Еммі", 17-разовий лауреат премії "Греммі";

1973 рік — Андрій Данилко, український артист, співак, творець образу Вєрки Сердючки.

Також цього дня:

1738 рік — у Переяславі Єпископом Переяславським Арсентієм Берло відкрито вищий навчальний заклад — Переяславський колегіум;

1870 рік — Рим стає столицею об'єднаного Королівства Італія;

1918 рік — гетьман України Павло Скоропадський починає формування української національної гвардії.