Періс Гілтон показала футуристичне вбрання на показі Mugler

Тиждень моди у французькій столиці видався напруженим для Періс Гілтон, вона вже сходила на кілька показів і навіть взяла участь в одному з них.

Ікона моди і світська левиця, 42-річна Періс Гілтон, продемонструвала свій бездоганний стиль на подіумі Mugler. Періс підкреслила свою фігуру туфлями на високих підборах і продемонструвала оригінальне скульптурне вбрання з нової колекції бренду. Раніше вона жартувала, що завжди випереджала час і буквально "бачила майбутнє". Можливо, і показане нею вбрання скоро стане надпопулярним. Про це пише Fashion Network.

Її 39-річна сестра Нікі Гілтон-Ротшильд була в залі для підтримки. І обрала для виходу в світ схоже вбрання: піджак оригінального фасону та спідницю з розрізом від стегна.

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Супермоделі Гелена Крістенсен та Ірина Шейк приєдналися до Періс на зоряному подіумі, теж одягнувши чорне.

Періс Гілтон на показі Mugler

Показ пройшов у підземному приміщенні Карруселі дю Лувр. Колекція випромінювала надзвичайну чуттєвість, пропонуючи свіжі інтерпретації провокаційних концепцій, що визначають бренд. Силуети були вражаючими та сміливими: прозорі пластикові корсети, боді з високою талією, деконструйовані комбінезони зі стратегічними вирізами у поєднанні з чоботами до стегна, асиметричні чорні міні-сукні та прозорі сукні, оздоблені пластиковими аплікаціями, що створювали цікавий візуальний ефект, який натякає на стрінги неонового кольору.

Періс Гілтон на показі Mugler

Загальною ідеєю, що проходить через усю колекцію, були довгі шлейфи і багатошаровість, така популярна в цьому сезоні.

Крім того, на показі були продемонстровані різні вуалі великого розміру, які або майстерно впліталися у волосся моделей, або витончено приховували їхні обличчя, додаючи елемент загадковості.

Показ Mugler

Раніше Періс і Нікі відвідали зірковий показ Стелли Маккартні, яка представила свою дуже екологічну колекцію для своїх впливових і відомих друзів. На її шоу прийшло безліч зірок, зокрема Кейт Бланшетт, Наталі Еммануель (зірка "Гри престолів"), Роберт Дауні-молодший і Періс Джексон.

Ім'я Стелли, відданого борця за права тварин, вже давно стало синонімом сталого розвитку, оскільки вона невпинно працювала над виправленням жорстокого поводження з тваринами в індустрії моди за допомогою використання шкіри, хутра і пір'я.

"Уже понад 20 років ми є піонерами в галузі створення безпечних і екологічних матеріалів. За цей час ми співпрацювали з неймовірними новаторами, яких я хочу підтримати всіма можливими способами", — розповіла Стелла про свою нову колекцію.

Нагадаємо, Тиждень моди в Парижі розпочався в понеділок і триватиме до 3 жовтня, на ньому буде представлено 107 брендів, з яких 67 проводять покази на подіумі.