Тіари та бальні сукні: стало відомо про дрес-код на повноліття спадкоємця данського престолу

Принц Данський Крістіан відсвяткує свій 18-й день народження 15 жовтня, і вечірка обіцяє бути шикарною.

Розкрито розкішний дрес-код для гостей принца Крістіана, спадкоємця престолу Данії, на гала-вечорі на честь його 18-річчя. Крістіан — старша дитина кронпринцеси Марії та кронпринца Фредеріка. Раніше стало відомо, що своє повноліття принц відсвяткує неймовірно пишно, а на вечірку в палаці вже запрошені юні принци та принцеси з усього світу. Про це пише

Жовтень став знаковим місяцем для кронпринцеси Мері та кронпринца Данії Фредеріка. Старша дитина пари, принц Крістіан , відзначить своє 18-річчя 15 жовтня гала-вечерею в палаці Крістіансборг у Копенгагені.

Королева Маргрете з родиною свого старшого сина Фредеріка Фото: Instagram detdanskekongehus

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Серед гостей будуть представники молодіжних організацій країни і висхідні зірки, а також члени іноземних королівських сімей.

Запрошення були розіслані данським королівським палацом, який диктує розкішний дрес-код.

На знімку, опублікованому Gert's Royals на X, платформі, раніше відомій як Twitter, у запрошенні натякають на діадеми для всіх присутніх панянок із королівських сімей.

"Можна носити Galla B (B означає бальну сукню) / Уніформу / Білу краватку / Прикраси для мантій (Почесті) і діадеми", — йдеться у запрошенні.

Бабуся принца Крістіана, королева Маргрете, яка прийматиме гостей, і його мати, кронпринцеса Мері, володіють прекрасною колекцією коштовностей.

Батьки принца Крістіана в парадному вбранні Фото: Instagram detdanskekongehus

Однак сестри Крістіана, 16-річна принцеса Ізабелла і 12-річна принцеса Жозефіна, навряд чи носитимуть тіари, поки їм не виповниться 18 років.

Спадкоємний принц Норвегії Гокон і його 19-річна дочка принцеса Інгрід Александра вже підтвердили свою участь у гала-вечері разом зі спадкоємною принцесою Швеції Вікторією, принцом Даніелем і їхньою 11-річною донькою принцесою Естель.

Серед інших членів королівської сім'ї, які можуть бути присутніми на вечері, ймовірно, будуть король Нідерландів Віллем Александр і королева Максима, а також їхні дві старші доньки, принцеса Катаріна-Амалія, 19 років, і принцеса Алексія, 18 років.

Король Філіп, королева Матильда і 21-річна принцеса Бельгії Єлизавета також можуть бути серед королівських гостей.

Вранці у свій 18-й день народження Крістіан з'явиться на балконі палацу Фредеріка VIII разом зі своєю сім'єю і королевою Маргрете.

Принц Крістіан Данський Фото: Instagram detdanskekongehus

І ще одна віха: як майбутній король Крістіан візьме участь у засіданні Державної ради, на якому він зробить так звану урочисту заяву про те, що він дотримуватиметься Конституції.

Також на вечірці, найімовірніше, будуть принцеса Марія К'яра де Бурбон-Сицилійська та її сестра. К'яра, за чутками, зустрічається з принцом, хоч і стверджує, що вони тільки друзі.