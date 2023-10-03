Зірка серіалу "Wild 'N Out" Джекі О померла від ускладнень після пластичної операції

За інформацією журналістів, після операції у неї почався головний біль і медсестра порадила їй скасувати один із препаратів.

Зірка серіалу "Wild 'N Out" Джекі О, також відома як Джеклін Сміт, померла наступного дня після того, як їй зробили операцію зі "збільшення сідниць" у Флориді, але про причину смерті стало відомо тільки сьогодні, повідомляє NBC News.

У повідомленні йдеться, що вона приїхала до Флориди з Джорджії для операції. Згідно зі звітом, операцію провели 30 травня і пацієнтці призначили антибіотики, знеболювальне і засіб проти нудоти.

Після операції в неї почався головний біль, і медсестра порадила їй відмінити один із препаратів, а приймати ібупрофен у міру необхідності. Вона "почала відчувати, що в неї горить голова". Її тітка, яка подорожувала з нею, зв'язалася зі службами екстреної допомоги і О доставили в лікарню Мерсі, написав судмедексперт. Тієї ночі, 31 травня, лікарі лікарні констатували її смерть.

Джекі О була у стосунках із коміком і репером DC Young Fly, який також брав участь у Wild N' Out. У пари троє маленьких дітей: Нова, Нала і Прінс.

Wild 'N Out опублікував повідомлення про смерть Джекі, заявивши, що її "вплив буде завжди цінуватися і її буде не вистачати. Джекі О була люблячим другом і улюбленою колегою акторів Wild 'N Out протягом п'яти сезонів. Що ще важливіше, вона була приголомшливою матір'ю для трьох прекрасних дітей".

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