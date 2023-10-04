"Доведеться оновити аватарку": Цукерберг поділився селфі з двома синцями під очима (фото)

Марк Цукерберг зайнявся джиу-джитсу під час пандемії COVID-19. Цей вид спорту дає йому заряд енергії.

39-річний співзасновник і генеральний директор Meta Марк Цукерберг поділився селфі у своєму пості в Instagram, демонструючи дві свої нові травми, яких він зазнав під час тренувань із джиу-джитсу.

"Спаринг трохи вийшов з-під контролю. Можливо, доведеться оновити аватарку", — так він прокоментував свою фотографію.

Підписники Цукерберга бурхливо відреагували на його пост:

"Нііііііі, хто це зробив із тобою!"

"Та що з тобою таке?"

"Господи, чувак! Мабуть, це був величезний хіт!"

"Чорт забирай, тебе побили, чувак. Чорт! Але я все одно люблю тебе!"

"Те, що тебе не вбиває, робить тебе сильнішим".

"Цук проти Ф'юрі та Джона Джонса в 2 на 1 вже скоро".

"Спосіб життя воїна!"

"Дізнаємося, хто поставив мітку на обличчя Марка?"

"Можливо, потрібно тримати руки вгору, Марк?"

"Чорт! Вибач, чувак. Хоча ця картинка скоро стане мемом в інтернеті".

"Ви щойно відчули соту частину болю, як відчуває один із користувачів вашої платформи, коли їхній акаунт видаляють".

"Обличчя батька, який втомився до кісток. Заради сина і дружини. Зберігай дух, Zuck, щоб заробляти на життя".

Цукерберг уперше почав вивчати цей вид бойових мистецтв під час пандемії COVID-19. Він вважає, що цей вид спорту дає йому заряд енергії.

"ММА — це ідеальна річ", — заявив Цукерберг раніше ведучому Джо Рогану. "Після години або двох тренувань, катання, боротьби з друзями або тренувань з різними людьми я немов готовий приступити до вирішення будь-якої проблеми на роботі за день".

Мільярдер тренується з тренером Дейвом Камарільо, який допоміг йому виграти золоту і срібну медалі в його першому матчі з джиу-джитсу в травні.

"Брав участь у моєму першому турнірі з джиу-джитсу і виграв кілька медалей для команди Guerrilla Jiu Jitsu", — написав він тоді у Facebook. "Дякую Дейву Камарілло, Кхаю Ву і Джеймсу Террі за навчання!".

Камарільо вважає, як для нього "велика честь" тренувати, викладати і вчитися у свого учня. Зовсім нещодавно, в липні, Цукерберг привітав Камарільо з отриманням чорного пояса п'ятого ступеня в цьому виді спорту.

"Ви чудовий тренер, і я так багато дізнався про бої і життя, тренуючись із вами", — написав він поруч із фотографіями, на яких він і Камарільо удостоєні цієї честі.

Нагадаємо, експерти розкрили, що може зробити з тілом дієта Марка Цукерберга. Особливі харчові звички Марка Цукерберга привернули увагу. Видатний інтернет-підприємець і генеральний директор компанії Meta поглиблено займається суворими фізичними тренуваннями, які супроводжуються значним збільшенням споживання їжі.