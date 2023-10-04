Чарльз ІІІ запропонував своєму братові принцу Ендрю перебратися в котедж Фрогмор-гауз, — ЗМІ

Принц Ендрю, у якого більше немає офіційних обов'язків, ділить величезний особняк з 30 кімнатами у Віндзорі тільки зі своєю колишньою дружиною.

Король Великої Британії Чарльз ІІІ запропонував принцу Ендрю залишити Королівську ложу і перебратися в котедж Фрогмор-гауз. Раніше звідки він попросив виїхати принца Гаррі та Меган Маркл. Імовірно, король і принц Ендрю досягли згоди щодо будинку і останній залишиться в ньому жити, пише The Sun.

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Опальний 63-річний герцог і Його Величність зіткнулися на початку цього року, коли Чарльз, як повідомлялося, хотів вигнати свого брата з дому. Ендрю, у якого більше немає офіційних обов'язків, ділить величезний особняк із 30 кімнатами у Віндзорі тільки зі своєю колишньою дружиною. І хоча Чарльз нібито хотів, щоб Ендрю поїхав, щоб скоротити монархію, схоже, вони досягли угоди.

Як повідомляє видання, будинок потребує ремонту. Принц Ендрю займає Королівську ложу з 2002 року після смерті королеви-матері. За більш ніж 20 років він вклав у ремонт історичної будівлі 7,5 млн фунтів стерлінгів. Зараз на ремонт будинку потрібно близько 2 мільйонів фунтів стерлінгів, але, як повідомляється, цього року герцог заплатив 200 000 фунтів стерлінгів за ремонт даху.

За інформацією журналістів, придворні вважають, що плани вигнати Ендрю було складено для того, щоб дозволити принцу Вільяму і його родині в кінцевому підсумку переїхати у велику власність.

Чому принц Ендрю відмовився від обов'язків членів королівської сім'ї

Середній син королеви Єлизавети був змушений відмовитися від виконання обов'язків членів королівської сім'ї восени 2019 року через справу скандального американця Джеффрі Еппштейна, а також звинувачення у стосунках сексуального характеру з неповнолітньою в 2001 році. Минулого року він виплатив компенсацію в розмірі 12 мільйонів фунтів стерлінгів Вірджинії Гіффр, яка звинуватила його в тому, що він спав з нею, коли був підлітком. Хоча раніше принц Ендрю все заперечував.

Раніше, Фокус писав про справжню причину, чому принц Гаррі і Меган Маркл не будуть присутні на заходах з вшанування пам'яті покійної королеви Єлизавети II.