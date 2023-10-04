Прийшли всією сім'єю: Девід і Вікторія Бекхем відвідали прем'єру серіалу про футболіста

Вікторія і Девід Бекхем продемонстрували єдність, прийшовши на прем'єру свого довгоочікуваного документального серіалу з чотирьох частин "Бекхем" на Netflix.

Вікторія і Девід Бекхем вийшли на червону доріжку, презентуючи свій новий документальний проєкт "Бекхем" про знаменитого футболіста і його сім'ю. До них приєдналися їхні четверо дітей. З'явився навіть Бруклін Бекхем із дружиною Ніколою Пельтц. Хоча раніше старший син пари не надто часто спілкувався з батьками, переїхавши до США. Про це пише Daily Mail.

Отже, на червоній доріжці The Curzon Mayfair було подружжя Бекхемів, а також 24-річний Бруклін, 21-річний Ромео, 18-річний Круз і 12-річна Гарпер.

Трейлер серіалу "Бекхем"

Дружина Брукліна Нікола Пельц і подруга Ромео Міа Ріган також висловили свою підтримку.

Мати Девіда Сандра, яка бере участь у документальному серіалі, і його батько Тед також приєдналися до сім'ї на прем'єрі, як і батьки Вікторії Джекі і Тоні Адамс.

Масштабний захід привернув увагу знаменитостей, включно з Джеймсом Корденом, Анною Вінтур, Голлі Рамзі та багатьма іншими.

Щоб відсвяткувати вихід шоу, 49-річна Вікторія продемонструвала дуже ошатний образ у білому костюмі. Девід мав дуже елегантний вигляд у темно-синьому костюмі та коричневих лоферах.

Девід і Вікторія обіймалися на червоній доріжці, демонструючи свою підтримку одне одному.

Девід і Вікторія Бекхем із сім'єю на прем'єрі серіалу Фото: Getty Images

На прем'єрі Девід також розповів про те, як складно було переглянути своє життя для документального серіалу, і розкрив причину, через яку він вирішив це зробити.

"Коли я вийшов на пенсію десять років тому, люди почали запитувати мене, чи збираюся я знімати документальний фільм про своє життя і кар'єру, я тоді не був готовий озиратися назад", — сказав він.

"Я не був готовий вдаватися в подробиці, стільки всього сталося, і я не був готовий це усвідомити. Але напередодні 10-річної річниці мого виходу на пенсію, щось мені здалося правильним. Чесно кажучи, я хотів щось зробити для своєї сім'ї, своїх друзів і своїх шанувальників, які все це пережили разом зі мною", — розповів Бекхем.

Девід і Вікторія Бекхем на прем'єрі серіалу

У відвертому документальному серіалі про Бекхема, який вийшов сьогодні, сім'я Бекхемів розповість про їхній шлюб і ранні романи, сімейне життя, а також опише футбольну кар'єру Девіда.

Пара перебуває у шлюбі вже 24 роки з моменту першої зустрічі 1997 року.

А напередодні довгоочікуваного виходу шоу режисер Фішер Стівенс розповів, як йому було "незручно" питати Девіда і Вікторію про "труднощі" в їхньому шлюбі.

У тизері Вікторія і Девід трохи розповіли про свої почуття і першу зустріч.

Пара познайомилася на благодійному футбольному матчі 1997 року. Вікторія зізналася, що на матч потрапила випадково, але після гри вона побачила Девіда біля бару в залі для гравців "Манчестер Юнайтед", і він привернув її увагу, бо був зі своїми батьками, і це її зворушило.

"Коли я побачила його в залі для футболістів, всі інші футболісти стирчали в барі, а він стояв і розмовляв зі своїми батьками, оскільки я дуже близька зі своєю сім'єю, мені сподобалася ця його сторона", — зізналася Вікторія.

Викладаючи свою точку зору, Девід просто сказав про їхню першу зустріч: "Вона мені просто сподобалася".

Девід і Вікторія Бекхем на прем'єрі серіалу Фото: Getty Images

Для пари це виявилося коханням з першого погляду, і лише через два роки, 1999 року, вони зв'язали себе тенетами шлюбу в замку недалеко від Дубліна.

Зараз у них четверо дітей і після 24 років шлюбу вони так само закохані, як і раніше.

Однак їхній роман не завжди був спокійним. Мати Девіда Сандра розповіла, як вона боялася, що її син "втратить усе", коли почне зустрічатися з Вікторією.

У документальному фільмі Сандра зізналася, що турбувалася: Девід відірветься від своєї кар'єри в "Манчестер Юнайтед", коли на сцені з'явиться Spice Girl Victoria.

Але натомість Девід і Вікторія стали брендом, у якому вони уклали вигідні контракти з дизайнерами одягу, фахівцями зі здоров'я та фітнесу, модними журналами і виробниками парфумерії та косметики.

Попри те, що зараз вони є впливовою парою, на початку стосунків із Девідом Вікторії її менеджер порадив "тримати все це в секреті".

Вона сказала: "Ми зустрічалися на автостоянках, і це було не так уже й погано, як здається".

У Netflix кажуть, що "серіал переносить вас на американські гірки та створює дивовижну, особисту і вичерпну історію одного з найвпізнаваніших і найретельніше досліджуваних спортсменів усіх часів".

Сюди входять і стосунки Девіда з його дружиною Вікторією, оскільки вони простежують своє сімейне життя через його кар'єру.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що подружжя Бекхем посварилося з Меган Маркл і принцом Гаррі. Хоча вони завжди підтримували Меган, вона запідозрила їх у "зливі чуток".