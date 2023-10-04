Карла Бруні розповіла, що у неї діагностували рак грудей (відео)

2019 рік видався для Карли занадто багатим на стреси, що не могло не вплинути на її здоров'я.

55-річна супермодель, акторка і співачка, а також експерша леді Франції Карла Бруні повідомила, що 2019 року в неї діагностували рак молочної залози. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

У той період Карла перебувала в стані сильного стресу, оскільки її 68-річний чоловік, колишній президент Франції Ніколя Саркозі, боровся зі звинуваченнями в корупції, унаслідок чого його двічі було засуджено кримінальним судом.

"Чотири роки тому в мене діагностували рак грудей. Хірургія, променева терапія, гормональна терапія — я йду звичайним шляхом лікування цього типу раку. Але мені пощастило — мій рак ще не був агресивним. Чому цей рак не був агресивним? Тому що він не встиг стати таким. Тому що щороку, в один і той самий день, я роблю мамографію. Якби я не робила цього щороку, сьогодні в мене не було б лівих грудей. Я публікую це не для того, щоб розповісти вам подробиці про моє здоров'я. Мені це огидно, і я довго вагалася, перш ніж заговорити. Ні, якщо я публікую це сьогодні, то тому, що мені потрібно передати одне повідомлення. Це фундаментальне послання для всіх жінок, які стежать за мною: робіть мамографію щороку. Зробіть мамографію. Від цього залежить ваше життя", — підкреслює Бруні, змінюючи в руках аркуші з текстом.

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Таким чином вона популяризувала "Рожевий жовтень", місяць боротьби з раком, спрямований на те, щоб жінки активніше проходили перевірку на наявність новоутворень у грудях.

Крім проблем у чоловіка, великим ударом для Бруні стала смерть подруги, німецької моделі Тетяни Патітц, яка померла від раку грудей у віці 56 років.

В одному з інтерв'ю Карла, у якої двоє дітей, зізнавалася у шкідливих звичках: любові до спиртного, солодкого і куріння.

"Я страждала від усіх залежностей. Мені доводилося випивати 30 або 40 кока-кол на день", — говорила вона.

Модель, за її словами, почала курити ще підлітком і "кожен день топила" в алкоголі.

Після вельми успішної кар'єри супермоделі уродженка Італії Бруні стала третьою дружиною Саркозі 2008 року, одразу після його обрання. Зараз вона живе в Парижі з чоловіком, який залишається під беззастережною заставою, оскільки він оскаржує два кримінальні вироки, включно з тюремним ув'язненням.

Подальше розслідування його справ триває, і він має постати перед судом за звинуваченням у "корупційному пакті", унаслідок якого політик нібито отримав близько 50 мільйонів доларів від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі для фінансування своєї виборчої кампанії.

Раніше Фокус писав, що супермодель Лінда Євангеліста вже п'ять років бореться з раком грудей.