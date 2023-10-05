Куди зник з екранів телебачення головний герой серіалу "Віталька" Гарік Бірча (фото)

Актор і захисник Батьківщини Гарік Бірча в соціальних мережах ділиться подробицями служби в ЗСУ.

Український актор і автор розважально-гумористичних телепрограм Гарік Бірча, який став популярним завдяки головній ролі в комедійному серіалі "Віталька", зник з екранів телебачення. Актор, одразу після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, прийняв рішення захищати Батьківщину. На своїй сторінці в Instagram він ділиться подробицями військової служби та читає свої патріотичні вірші.

Актор Гарік Бірча Фото: instagram.com/garik_bircha

У перші дні війни на базі територіальної оборони було створено спеціальний окремий батальйон, де Бірча був призначений на посаду командира взводу забезпечення.

Актор і захисник Батьківщини в соціальних мережах ділиться подробицями служби, а також читає авторські патріотичні вірші. Також, за його словами, на фронті дуже допомагає гумор, адже жарти розряджають напружену обстановку.

Не так давно Гарік Бірча спростував чутки про власну загибель і побажав усім захисникам України повернутися з фронту живими та неушкодженими.

Хто такий Гарік Бірча

Гарік Бірча (справжнє ім'я Ігор Ярославович Бірча) — український актор і автор популярних розважально-гумористичних телепрограм, актор кіно, учасник українського телепроєкту "Comedy Club Ukraine", учасник ігор Вищої Української ліги КВК та Вищої ліги КВК.

Народився актор 15 вересня 1974 року в місті Долинська Кіровоградської області. Згодом переїхав із сім'єю до Кривого Рогу.

Навчався на історичному факультет педагогічного інституту в Кіровограді.

У 1998 році служив в армії. Отримав звання старшого сержанта. Після повернення, через рік, знову почав працювати на телебачення і радіо.

Фільми з його участю: "На білому катері", "Торгаші", "Джокер", "Казки старого мірошника" та інші.

Серіали, в яких знявся актор: "Домком", "Рідні люди", "Два боки однієї Анни", "Ластівчине гніздо", "Картина крейдою", "Жіночий лікар", Костоправ, "Брат за брата-2", "Віталька" та інші.

Також він зіграв у виставі "Коли чоловіка немає вдома".

Нагадаємо, актора Кевіна Спейсі терміново госпіталізували в Узбекистані. За словами Спейсі, цей інцидент змусив його замислитися над тим, наскільки крихким є життя.