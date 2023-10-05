Дочка Брюса Вілліса, Румер, розповіла про свій досвід материнства (фото)

Донька "Міцного горішка" Румер Вілліс є прихильницею екологічно чистих продуктів, тож своїй малечі обирає відповідні речі.

Старша донька голлівудських акторів Демі Мур і Брюса Вілліса, 35-річна Румер Вілліс поділилася дуже особистим повідомленням про свій досвід материнства. Вона зазначила, що "насолоджується кожним моментом", пише Hello Magazine.

У квітні вперше стала матір'ю чудової дівчинки на ім'я Луетта. Тоді вона поділилася з підписниками своєю радістю: "Луетта Айслі Томас Вілліс, ти справжнє диво. Народившись вдома у вівторок, 18 квітня, ти більше, ніж ми коли-небудь мріяли".

У нещодавньому оновленні любляча мама поділилася монтажем кліпів, у яких було годування малечі та купання з нею.

В одному з відео вона написала: "У вирі життя дуже важливо натиснути на гальма і насолодитися кожним моментом з нашими дітьми. Час — найцінніший подарунок, який ми можемо їм подарувати.

Донька "Міцного горішка" є прихильницею екологічно чистих продуктів, тож своїй малечі обирає відповідні речі. Також вона виступає проти забруднення довкілля пластиком.

"Поки ми сповільнюємося і занурюємося в ці швидкоплинні моменти, давайте також пам'ятати про світ, який ми формуємо для них (дітей — ред.). Йдеться не тільки про радість спостерігати за їхнім ростом; йдеться про те, щоб у них був світ, у якому варто рости. Ось чому я вірю в необхідність робити екологічно чистий і стійкий вибір, навіть коли йдеться про дитячі ванночки та пляшечки, які ми використовуємо... Щоразу, коли ми обираємо екологічно свідомі варіанти, ми не просто дбаємо про наших дітей, ми дбаємо про їхній майбутній дім. Давайте цінувати ці дорогоцінні моменти і будемо свідомими управителями планети, щоб вони могли насолоджуватися. Світ настільки ж прекрасний, як і наша любов до них".

Раніше Фокус писав, що Румер Вілліс розповіла, як вибрала ім'я первістку.