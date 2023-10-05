Девід Бекхем зі сльозами на очах розповів, як мало не втратив сім'ю

Чутки у ЗМІ стали справжнім випробуванням для сім'ї футболіста.

48-річний екскапітан збірної Англії Девід Бекхем у документальному серіалі Netflix "Бекхем" розповів свою версію того, як він із дружиною переживав шквал чуток про його нібито зраду з особистою помічницею Ребеккою Лус, коли грав у Мадриді. При цьому футболіст не міг стримати сліз, пише Hello.

"Коли я вперше переїхав до Іспанії, це було важко, тому що я був частиною клубу і сім'ї впродовж усієї своєї кар'єри, з самого дитинства, з 15 років, поки мені не виповнилося 27. Мене продали відразу, наступної хвилини я вже в місті, я не розмовляю цією мовою. Що ще важливіше, у мене не було своєї сім'ї. Аж до Мадрида іноді здавалося, що ми проти всіх інших. Але ми були разом, ми були пов'язані, ми були одне в одного. Але коли ми були в Іспанії, у нас теж не було відчуття, що ми є одне в одного. І це сумно", — почав він.

За його словами, відчуження почало відчуватися дуже скоро.

"Щоразу, коли ми прокидалися, ми відчували, що сталося щось іще, і ми відчували, що не втрачаємо одне одного, а тонемо".

У цей момент четвертого епізоду серіалу спортсмена охопили емоції та сльози після того, як Фішер Стівенс запитав його, як він і Вікторія пережили цей період. Подумавши кілька хвилин, Девід відповів:

"Я не знаю. Чесно кажучи, я не знаю, як ми впоралися з цим. Вікторія для мене — все. Бачити її біль було неймовірно важко. Але ми бійці, і в той час нам потрібно було боротися один за одного, нам потрібно було боротися за свою сім'ю. І що в нас було, за це варто було боротися. Але, зрештою, це наше особисте життя".

Потім він пояснив, як неспокійний час вплинув на його кар'єру, яка пішла вгору після того, як його продали в "Реал Мадрид" за 37 мільйонів євро за чотирирічним контрактом.

"Були дні, коли я прокидався і думав: "Як я піду на роботу? Як я вийду на це поле? Як я буду виглядати так, ніби все в порядку? Мене фізично нудило, кожного дня, коли я відкривав очі", — зазначив герой відео.

Сім'я Бекхемів на прем'єрі серіалу про життя футболіста

Раніше Фокус писав, що Вікторія Бекхем знялася в чуттєвій фотосесії для просування свого нового парфуму