Вікторія Бекхем уперше за 20 років прокоментувала історію зі зрадою Девіда

Вікторія зізналася, що той період був для неї найважчим за всі роки сімейного життя.

49-річна Вікторія Бекхем у чотирисерійному документальному серіалі Netflix "Бекхем" уперше розповіла, як пережила шквал чуток про зраду її чоловіка Девіда з особистою помічницею Ребеккою Лус, коли він грав у Мадриді 2003 року, пише Mirror.

Про те, що британська зірка футболу має тісні стосунки з асистенткою, таблоїди заговорили після того, як його стали часто бачити в компанії Ребекки. В її обов'язки входило допомогти Бекхему обжитися в Мадриді, посприяти у вивченні мови і виконання дрібних доручень.

Першим про ймовірний роман написало видання News Of The World, якого зараз уже немає. Інформація, опублікована в пресі, призвела до того, що стосунки, які і так переживали важке випробування відстанню, і зовсім опинилися під загрозою. У той час Вікторія залишалася в Лондоні з двома старшими синами.

"Кожного разу, коли ми прокидалися, ми відчували, що було щось іще... ми обидва відчували в той момент, що не втрачаємо одне одного, а тонемо", — зізнавався Девід.

На тлі чуток Вікторія ухвалила непросте для себе рішення переїхати в Мадрид, щоб бути ближче до Девіда. Вони купили там будинок за три мільйони фунтів. В іспанській столиці народилася і третя дитина пари, син Круз. Однак весь час, поки сім'я жила в Мадриді, Вікторія ображалася на чоловіка.

Ребекка Лус Фото: rebeccaloosofficial

"Щойно я змогла відправити дітей до школи, ми переїхали до Іспанії. Чи ображалася я на Девіда? Якщо бути повністю чесною, так, я образилася. Ймовірно, якщо чесно, це було найбільше нещастя, яке я коли-небудь відчував у своєму житті. Справа не в тому, що я почувалася непочутою, тому я вирішила засвоїти багато чого з цього. Я завжди пам'ятала про те, що він потрібен".

Весілля Бекхемів відбулося 4 липня 1999 року. Для церемонії молодята підібрали по-справжньому королівське місце — палац XV століття Латтрелстоун у передмісті ірландського Дубліна. Вікторія Адамс не стала скупитися на весільну сукню і замовила вбрання у відомої модельєрки Віри Вонг. На момент весілля первістку пари, Брукліну, було вже чотири місяці.

Раніше Фокус писав, як чутки про зраду вплинули на Девіда .