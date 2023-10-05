Девід Бекхем змусив дружину виправдовуватися під час зйомок серіалу (відео)

Вікторії довелося зізнатися, що вона виросла не в такій простій родині, як може здатися.

У чотирисерійному серіалі виробництва Netflix під назвою "Бекхем", що оповідає про життя і кар'єру одного з найвідоміших футболістів Великої Британії Девіда Бекхема, не обійшлося і без смішних моментів. Так, колишній спортсмен пожартував над своєю дружиною Вікторією, пише Independent.

Місіс Бекхем почала говорити про те, що вона — з простої робочої сім'ї.

"Будь чесною. На якій машині твій батько відвозив тебе до школи?" — каже Девід, виглядаючи з-за дверей.

Вікторія робить кілька спроб піти від запитання, вимовляючи: "Це не проста відповідь, це залежить...!" Однак після того, як Девід повторює запитання кілька разів, його дружина відповідає:

"Добре, у 80-их у мого батька був Rolls-Royce".

"Дякую", — каже Девід, перш ніж знову зникнути за дверима.

Rolls-Royce — це досить дороге авто, яке простому робітнику недоступне. Повідомляється, що з жовтня 2023 року автомобілі Rolls-Royce почнуть продаватися за ціною 252 тисячі фунтів стерлінгів.

Після того як уривок із цією сценою було опубліковано в Інтернеті, люди розкритикували знаменитість, у якої у групі Spice Girls було сценічне ім'я Posh Spice, що перекладається як розкішна або вишукана перчинка.

"Багаті люди, які прикидаються представниками робітничого класу, жахливі", "Багато британців думають, що якщо ви не землевласники, то ви "робітничий клас", і це дуже несерйозно", "Вікторія Бекхем намагалася сказати, що вона належить до робітничого класу, хоча всю свою кар'єру буквально називалася Posh Spice", "Вони щиро вірять, що, оскільки їхні батьки працювали, а вони не були мультимільйонерами, вони належать до робітничого класу", — пишуть у коментарях.

Вікторія Керолайн Адамс народилася 17 квітня 1974 року в госпіталі Princess Alexandra Hospital в Харлоу, графство Ессекс, а виросла в околицях села Гоффс Оак, район Броксбон, графство Гартфордшир, у сім'ї Жаклін і Ентоні Адамс. Батько дівчини був інженером-електронщиком, і дохід від сімейного бізнесу дав змогу утримувати Вікторію, а також її брата Крістіана і сестру Луїзу. У дитинстві достаток сім'ї бентежив юну Вікторію, і вона просила батька не висаджувати її біля школи з сімейного Rolls Royce. За її словами, вона в дитинстві була об'єктом залякувань і почувалася аутсайдером.

Раніше Фокус писав, як Вікторія відреагувала на чутки про зраду чоловіка.