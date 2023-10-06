Схильні до заздрощів: три знаки Зодіаку, які заздрять частіше за інших

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які схильні до заздрощів через свою емоційність або бажання бути першими у всьому.

Заздрість притаманна практично всім людям, але проявлятися вона може по-різному. Астролог OLGA STELLA розповіла, хто зі знаків Зодіаку частіше за інших відчуває заздрість.

Рак

Рак, будучи дуже емоційним знаком, може відчувати заздрість, особливо якщо він почувається незрозумілим або недостатньо цінним в очах інших. Їхня чутливість і емоційна залежність можуть призвести до заздрості, якщо вони бачать, що хтось інший отримує більше уваги або підтримки.

Скорпіон

Це пристрасний та інтенсивний знак, який може відчувати заздрість через своэ бажання бути у всьому найкращим та контролювати все довкола. Заздрість у Скорпіона може виникнути, якщо він бачить, що інші люди досягають чогось, що він вважає важливим, але сам не може досягти.

Стрілець

Стрілець, будучи спостерігачем і аналітиком, також може піддаватися заздрості. Їхній аналітичний склад розуму дає їм змогу чітко бачити успіхи інших людей, і якщо вони порівнюють себе з іншими і відчувають, що залишаються позаду, це може викликати в них заздрість.

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