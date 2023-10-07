7 жовтня 2023 року: мучеників Сергія і Вакха — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна сваритися і купувати одяг.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Сергія і Вакха. Вони жили в II столітті в Римській імперії, були солдатами в армії цезаря Галерія Максиміана. Сергій і Вакх обіймали високі посади на службі, мали повагу та репутацію, поки цезар не дізнався, що вони християни. За це чоловіків катували, а невдовзі стратили.

Що не можна робити 7 жовтня:

сваритися;

купувати одяг;

байдикувати.

Народні повір'я та прикмети:

йде сніг — зима буде ранньою;

ясна погода — тепло буде ще три тижні;

блідий місяць — до похолодання.

День ангела святкують:

Дем'ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій, Юліан.

А також у цей день:

1806 рік — у Великій Британії вперше отримали патент на копіювальний папір;

1903 рік — у провінції Онтаріо (Канада) відкривають поклади срібла;

1913 рік — вперше у світі на заводі Генрі Форда в Детройті весь виробничий процес складання автомобілів починають виконувати за новою технологічною схемою — на конвеєрі;

1920 рік — перші сто жінок прийняті в Оксфордський університет;

1952 рік — отримують патент на штрих-код;

2001 рік — у небо піднімається перший вертоліт незалежної України — АК1-3.