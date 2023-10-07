7 жовтня 2023 року: мучеників Сергія і Вакха — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна сваритися і купувати одяг.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Сергія і Вакха. Вони жили в II столітті в Римській імперії, були солдатами в армії цезаря Галерія Максиміана. Сергій і Вакх обіймали високі посади на службі, мали повагу та репутацію, поки цезар не дізнався, що вони християни. За це чоловіків катували, а невдовзі стратили.
Що не можна робити 7 жовтня:
- сваритися;
- купувати одяг;
- байдикувати.
Народні повір'я та прикмети:
- йде сніг — зима буде ранньою;
- ясна погода — тепло буде ще три тижні;
- блідий місяць — до похолодання.
День ангела святкують:
Дем'ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій, Юліан.
А також у цей день:
1806 рік — у Великій Британії вперше отримали патент на копіювальний папір;
1903 рік — у провінції Онтаріо (Канада) відкривають поклади срібла;
1913 рік — вперше у світі на заводі Генрі Форда в Детройті весь виробничий процес складання автомобілів починають виконувати за новою технологічною схемою — на конвеєрі;
1920 рік — перші сто жінок прийняті в Оксфордський університет;
1952 рік — отримують патент на штрих-код;
2001 рік — у небо піднімається перший вертоліт незалежної України — АК1-3.