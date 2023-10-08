8 жовтня 2023 року: Пелагії Антіохійської — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна розповідати про свої сни та планувати далекі поїздки.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Пелагії Антіохійської. Вона жила III столітті, була неймовірно красивою, але вела розпусне життя. Але одного разу вона усвідомила, що обрала хибний шлях, і стала християнкою, присвятивши залишок свого життя Богу.

Також 8 жовтня в Україні — День юриста і День художника.

Що не можна робити 8 жовтня:

розповідати про свої сни;

планувати далекі поїздки;

вести порожні розмови.

Народні повір'я та прикмети:

хмари пливуть низько — скоро буде мороз;

яскраві зірки — до гарної погоди, тьмяні — чекайте негоду;

навколо сонця з'явився туманний ореол — буде ясно і тепло;

з берези опало не все листя — зима буде пізньою.

День ангела святкують:

Олександр, Афанасій, Герман, Євген, Максим, Микола, Остап, Павло, Прохор, Роман, Сергій, Єфросинія.

Народилися в цей день:

1871 рік — Іван Піддубний, український спортсмен-борець, шестиразовий чемпіон світу з боротьби;

1958 рік — Урсула фон дер Ляєн, європейська політикиня, голова Єврокомісії (з 2019 року);

1970 рік — Метт Деймон, американський актор, продюсер, лауреат премії "Оскар" і двох "Золотих глобусів";

1985 рік — Бруно Марс, американський співак, продюсер, мультиінструменталіст і танцюрист, володар премії "Греммі".

А також у цей день:

1596 рік — підписують Берестейську унію, створюють греко-католицьку Церкву;

1914 рік — уперше під час Першої світової війни застосували бомбардувальну авіацію;

1918 рік — Польська регентська рада проголошує незалежність Королівства Польща;

1945 рік — інженер зі штату Массачусетс Персі Спенсер отримує патент на мікрохвильовку;

1991 рік — Верховна Рада України ухвалює закон про громадянство України.