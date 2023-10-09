Донька Моніки Беллуччі знялася у відвертій фотосесії (фото)

Юна зірка нагадала фанатам свою знамениту маму.

19-річна італійська акторка та модель Дева Кассель знялася у відвертій фотосесії. Знімками донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя ділиться у своєму Instagram.

На фото юна знаменитість постала в чорному топі, спустивши бретельки та оголивши плечі та ключиці. Волосся Деви було розпущене. Вона зробила легкий макіяж з акцентом на губи.

"Дева. Неопубліковане", — зазначив автор зйомки Бастін Барад.

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Дева Кассель

На іншому знімку спадкоємиця Беллуччі та Касселя постала в ніжно-лавандовій сукні з вирізами в зоні декольте.

Дева Кассель

"Губи, ніс і очі нагадують Моніку", "Така ж сексуальна, як її мама… Боже мій!", "Така бездоганна", — коментують нову зйомку Деви її прихильники.

Модель — дочка італійської акторки Моніки Беллуччі та французького актора Венсана Касселя. Вони розлучилися у 2013, проживши у шлюбі 14 років та виховавши двох дітей — доньок Деву та Леоні. Втім, меншу спадкоємицю зіркові батьки практично не показують публіці.

Моніка Беллуччі Фото: Getty Images

Нагадаємо, 19-річна Дева відвідала показ у рамках Тижня моди в Парижі.

Також Фокус писав про ефектну зйомку самої Моніки Беллуччі для глянцю.