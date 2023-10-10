Флоренс П'ю розлучилася з бойфрендом через роботу

Зірка зустрічалася зі своїм бойфрендом Чарлі Гучем близько року, але вони розійшлися через "щільний робочий графік, що заважає романтичним стосункам".

Актриса Флоренс П'ю розлучилася зі своїм бойфрендом Чарлі Гучем після року стосунків. Почуття зірки не витримали випробування напруженим робочим графіком. Про це пише Daily Mail.

27-річна зірка "Оппенгеймера" рік зустрічалася з фотографом Чарлі Гучем, якого вона встигла познайомити зі своєю сім'єю.

Флоренс П'ю Фото: Getty Images

Але напружена голлівудська кар'єра Флоренс змусила її покласти край стосункам.

Джерело повідомило: "Флоренс і Чарлі знали одне одного багато років, і наприкінці минулого року їхні стосунки стали романтичними. Але це тривало недовго. Графік Флоренс дуже щільний, і на це вплинули інші чинники. Зрештою, влітку вона закінчила ці стосунки".

Інсайдер додав, що між парою "немає образ", і вони не здивуються, якщо Флоренс передумає і вони з Чарлі зійдуться знову.

Флоренс П'ю вперше розповіла про свій роман із Чарлі ще в лютому, коли їх помітили на обіді на свіжому повітрі в День святого Валентина.

До роману з Чарлі Флоренс якийсь час була пов'язана з Гаррі Стайлсом, з яким, як кажуть, вона цілувалася під час зйомок фільму "Не хвилюйся, сонечко".

У серпні минулого року Флоренс оголосила, що вона і її колишній хлопець Зак Брафф розлучилися після трьох років спільного життя.

В інтерв'ю Harper's Bazaar актриса розповіла, що їхні шляхи із зіркою "Клініки" розійшлися.

Зак Брафф і Флоренс П'ю

Пара намагалася приховати свої стосунки від громадськості, а Флоренс заявила, що вони хочуть розлучитися без уваги журналістів і фанатів.

Флоренс не розповіла, коли саме вони із Заком розлучилися, але вони все ще були разом у квітні, коли вона привітала його з 47-річчям в Instagram.

Різниця у віці в 21 рік між парою привернула увагу таблоїдів під час їхнього трирічного роману.

2021 року Флоренс розповіла The Sunday Times про жорстокі коментарі, які вона отримала від тролів після того, як привітала Зака з 46-річчям.

Вона сказала: "Я думаю, людей це турбує, тому що це не те, чого вони очікували. Але це моє життя, і я не намагаюся зробити приємність комусь, або прикрасити його. Я теж хочу бути людиною!".

Нагадаємо, 2023 рік став рекордним за кількістю розлучень і розставань серед селебріті. Серед інших, розпався шлюб Г'ю Джекмана. З дружиною Деборрою-Лі Фернесс вони прожили 27 років.