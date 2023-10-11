11 жовтня 2023 року: святого Пилипа — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна лінуватися і брати гроші в борг.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Пилипа. Він був апостолом, учні Ісуса Христа обрали його дияконом. За часів гонінь за християнами Пилип покинув Єрусалим і пішов проповідувати. Він розповідав про Христа, а також творив чудеса і зціляв хворих, завдяки чому багато язичників повірили в Бога.

Що не можна робити 11 жовтня:

прати;

лінуватися;

брати гроші в борг.

Народні повір'я та прикмети:

вранці пішов сніг — зима буде морозною;

на деревах шелестить висохле листя — до снігопаду;

кури рано сіли на сідало — чекайте мороз;

опустився туман — до відлиги.

День ангела святкують:

Олександр, Анатолій, Іларіон, Йосип, Лев, Макар, Мойсей, Зінаїда, Вікторія.

Народилися в цей день:

1672 рік — Пилип Орлик, гетьман Війська Запорозького;

1992 рік — Карді Бі, американська співачка й актриса.

А також у цей день:

1881 рік — американець Г'юстон Девід отримує патент на першу фотоплівку;

1887 рік — американський винахідник Томас Едісон отримує патент на електричну машину для підрахунку голосів на виборах;

1921 рік — на Всеукраїнському православному Синоді в Києві створюють незалежну від російської православної церкви Українську Автокефальну Православну Церкву (УАПЦ);

2018 рік — Вселенський Патріархат підтримує надання автокефалії Українській православній церкві.