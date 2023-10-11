11 жовтня 2023 року: святого Пилипа — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна лінуватися і брати гроші в борг.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Пилипа. Він був апостолом, учні Ісуса Христа обрали його дияконом. За часів гонінь за християнами Пилип покинув Єрусалим і пішов проповідувати. Він розповідав про Христа, а також творив чудеса і зціляв хворих, завдяки чому багато язичників повірили в Бога.
Що не можна робити 11 жовтня:
- прати;
- лінуватися;
- брати гроші в борг.
Народні повір'я та прикмети:
- вранці пішов сніг — зима буде морозною;
- на деревах шелестить висохле листя — до снігопаду;
- кури рано сіли на сідало — чекайте мороз;
- опустився туман — до відлиги.
День ангела святкують:
Олександр, Анатолій, Іларіон, Йосип, Лев, Макар, Мойсей, Зінаїда, Вікторія.
Народилися в цей день:
1672 рік — Пилип Орлик, гетьман Війська Запорозького;
1992 рік — Карді Бі, американська співачка й актриса.
А також у цей день:
1881 рік — американець Г'юстон Девід отримує патент на першу фотоплівку;
1887 рік — американський винахідник Томас Едісон отримує патент на електричну машину для підрахунку голосів на виборах;
1921 рік — на Всеукраїнському православному Синоді в Києві створюють незалежну від російської православної церкви Українську Автокефальну Православну Церкву (УАПЦ);
2018 рік — Вселенський Патріархат підтримує надання автокефалії Українській православній церкві.