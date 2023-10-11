"Лікарі заборони працювати тиждень": співачка Оля Полякова потрапила до лікарні (фото)

Артистка Оля Полякова була госпіталізована у Львові у ніч проти 9 жовтня.

Українська співачка Оля Полякова потрапила до лікарні у Львові. Про це 10 жовтня повідомив її продюсер Михайло Ясинський. Він опублікував на своїй сторінці у Facebook фото виконавиці в лікарні.

Ясинський розповів, що Полякова була змушена скасувати прем'єру моновистави "Мої Коріння" через госпіталізацію до медичного закладу, але, попри все, дала концерт у Києві в Палаці України.

Продюсер розповів, що лікарі заборонили їй працювати. Він також опублікував фото, на якому Полякова показала свої синці, ймовірно, після крапельниць та уколов. Ясинський та написав, що дуже пишається артисткою.

"Поважаю глибоко цю неймовірну Артистку і Професіонала. Пишаюсь, захоплююся тобою, Оля. На першому фото причина відміни вчорашньої прем'єри. На двох інших вона сьогодні в Палаці Україна. Лікари зі Львова, де вночі Оля відчула біль, заборонили працювати якнайменше тиждень. Але зранку після госпіталізації вона виїхала до Києва і сьогодні відбулася Прем'єра моновистави Мої Коріння", — поділився Михайло Ясинський.

Вистава "Моє коріння"

Вистава "Моє коріння" створена в рамках проекту "Моя Україна". У ньому Оля Полякова виконує українські народні пісні та знайомить глядачів із старовинними українськими обрядами. Серед пісень, які звучать у виставі: "Ой на горі два дубки", "Чому ти не прийшов?", "Горіла сосна". Крім Полякової у проекті беруть участь Володимир Дантес та гурти The Alibi Sisters, KADNAY та солістки "Жіночого кварталу" — Віра Кекелія, Лалі Ергемлідзе, Марта Адамчук та Еліна Мбані.

Раніше, Оля Полякова заінтригувала уривком нового кліпу. Фоловери артистки порівняли її з Тіною Кароль, Лілі Роуз-Депп та навіть росіянкою Катериною Варнавою.